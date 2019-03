Cornejo firmó un convenio turístico con los gobernadores de Jujuy y Corrientes

Alfredo Cornejo acordó con Gerardo Morales y Gustavo Valdés integrar los tres destinos turísticos y cooperar para el fortalecimiento del desarrollo y la promoción turística. Fue junto al secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, en la provincia de Corrientes.

Invitados a los festejos de la 58ª edición del Carnaval de Corrientes, los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Jujuy, Gerardo Morales, firmaron con el gobernador anfitrión, Gustavo Valdés, un convenio de colaboración para desarrollar e integrar los tres destinos turísticos, apuntando fundamentalmente a captar terceros mercados extranjeros.

En el acto, que se realizó en el Centro de Interpretación del Chamamé y el Carnaval de la capital correntina, estuvo también el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, quien refrendó el acuerdo que firmaron los mandatarios provinciales.

Las tres provincias tienen atractivos capaces de captar turistas internacionales que tengan interés en conocer la Argentina tan diversa en sus paisajes. Por nombrar sólo un ejemplo emblemático de cada destino: los Esteros del Iberá, la Quebrada de Humahuaca, y los Caminos del Vino.

El funcionario nacional definió a la provincia de Mendoza como líder indiscutida del desarrollo turístico. “Es nuestra locomotora en este proyecto nacional, pero debo reconocer que de la mano del Gobernador Cornejo dio un salto trascendental al alcanzar en los últimos años una inédita conectvidad con el país y con el mundo todo”, dijo.

El Gobernador Cornejo, por su parte, resaltó la complementariedad que existe entre Jujuy, Corrientes y Mendoza en materia turística, condición que posibilita trazar en conjunto un plan estratégico que involucra al sector púbico y al privado para el desarrollo de esta actividad .

“Esta tarea requiere de mayor profesionalismo pero además requiere de una economía sana, porque para que tengamos más vuelos, tiene que haber mercado; para que haya mercado, tenemos que poner la economía en movimiento; para poner la economía en movimiento, tenemos que estar abiertos al mundo, y no cerrados como estábamos en el gobierno pasado. Para estar abiertos al mundo necesitamos reglas claras, no hacer lo que se nos da la gana, no pagar la deuda, incumplir nuestros contratos. Si queremos más turismo, necesitamos dar continuidad a nuestro plan estratégico nacional y provincial; y si queremos más turismo en nuestras provincias, necesitamos complementarnos, definir estrategias en conjunto, asociarnos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí”, afirmó Cornejo.