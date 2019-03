Cornejo inauguró la ampliación del Hospital Perrupato

En el hospital de San Martín quedó inaugurada la segunda etapa del proceso de ampliación más importante del último cuarto de siglo. Durante los más de tres años de gestión el ejecutivo invirtió más de 140 millones de pesos en la construcción de 2.850 metros cuadrados. Esta última etapa de 1.300 mts cuadrados incluyó la construcción de sectores para farmacia, lavandería y esterilización.

El Gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Elisabeth Crescitelli, inauguraron los consultorios externos del hospital Perrupato. La construcción incluyó sectores para farmacia, lavandería y esterilización.

Estuvieron presentes los ministros de Hacienda y Finanzas, Paula Allasino; Gobierno, Trabajo y Justicia, Lisandro Nieri; Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner; los intendentes de Ciudad, Rodolfo Suarez; Junín, Mario Abed; San Martín, Jorge Giménez; Rivadavia, Miguel Ronco; La Paz, Diego Guzmán; Santa Rosa, Norma Trigo. Además, participaron el subsecretario de Salud, Oscar Sagas; el concejal de San Martín, Raúl Rufeil y el director del Perrupato, Omar Dengra.

Con el descubrimiento de placa, quedó inaugurada la segunda etapa del proceso de ampliación del hospital más importante del último cuarto de siglo. Durante los más de tres años de gestión el ejecutivo invirtió más de 140 millones de pesos en la construcción de 2.850 metros cuadrados.

Esta última fase de 1.300 mts cuadrados, engloba consultorios externos, buffet, farmacia y servicio de esterilización y lavandería. Situación que colaborará para descomprimir aún más la gran demanda de pacientes. Con los consultorios externos se dará otro orden a la circulación del hospital, 70% menos de circulación. Así se lograrán disminuir las infecciones intrahospitalarias entre los pacientes. En el caso de los servicios de lavandería y esterilización, permitirá ahorrarle al hospital más de un millón de pesos mensuales.

Actualmente, en el Perrupato se atienden mensualmente más de 40 mil consultas, lo que lo convierte en el hospital cabecera de la zona Este.I

El Gobernador indicó que “le estamos agregando metros cuadrados y tecnología a todos los hospitales de alta complejidad, en las diferentes regiones”. A modo de ejemplo, Cornejo citó “los 9000 metros cuadrados en el Schestakow de San Rafael y el 30% más de lo que ya tenía el Perrupato. Además, estamos reparando los centros de salud de la red sanitaria”.

En ese sentido, el mandatario dio un detalle de las inversiones en materia de servicios sanitarios. “Estamos con un plan ambicioso de obras de cloaca y agua. De nada vale tener un hospital a pleno si no tenemos estos servicios. Como dice la Organización Mundial de la Salud, está comprobado que la esperanza de vida de las personas aumenta en promedio en los lugares que tienen los servicios sanitarios básicos, como lo son el agua potable y las cloacas”, dijo Cornejo.

Continuando con la temática afirmó: “Esas cosas no se ven y habitualmente los dirigentes políticos no le dan importancia porque no luce la cloaca y el agua. Pero son imprescindible para tener menos pacientes en la red hospitalaria y en los centros de salud”.

Por su parte, la ministra de Salud destacó que “nuestro objetivo ha sido siempre lograr que los hospitales y la salud pública funcionen. Para que ello ocurra no sólo necesitamos de infraestructura como la de este hospital, sino que también necesitamos del equipamiento, del recurso humano y de la atención las 24hs los 365 días del año”.

En este sentido, Crescitelli resaltó el trabajo del ministro Martín Kerchner – y su equipo- que “con gestión pudo revertir la paralización de esta obra que en diciembre del 2015 estaba totalmente detenida. Tenía una deuda superior a 9 meses con proveedores y contratistas. Con mucho trabajo y compromiso logramos inaugurar hace 8 meses la primera etapa”.

“El Gobernador, desde el minuto cero de la gestión, le dio la mayor trascendencia a la salud pública de los mendocinos. Gracias a esta decisión es que estamos construyendo más de 40 mil metros cuadrados, con una inversión de casi 2 mil millones de pesos”, agregó la ministra.

Crescitelli aseguró que hasta el momento se han invertido 2600 millones de pesos en insumos hospitalarios. “Jamás podríamos prestar una buena atención en un hospital vacío de equipamiento, de insumos”, detalló la ministra.