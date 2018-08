Cornejo, Kerchner y Giménez entregaron 67 viviendas en San Martín

El Gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, y el intendente Jorge Giménez, entregaron 67 viviendas del barrio CEC VIII 2º etapa, en el departamento de San Martín.

Este emprendimiento ubicado en las calles Tomás Guido esquina Vicente López y Planes de la Ciudad de San Martín, se inició a fines de noviembre de 2016 y fue construido por la empresa Constructora Colonial SRL. En el marco del programa del Programa Federal Plurianual de construcción de viviendas “Techo digno”.

Luego del corte de cinta y posterior entrega de llaves y carpetas, el Gobernador tomó la palabra y dijo: “Gracias a todos los que formaron parte de la construcción de este barrio. Hacer una casa es muy dificil, solo una pequeña minoría, el 5% de la población, puede hacerlo con recursos propios, otro 20% puede pedir un crédito hipotecario pero el 70% restante de los mendocinos no puede acceder a ninguna de estas dos opciones, y si el Estado no estuviese presente el ciudadano estaría condenado a no tener una casa”.

“Lo que hace el Estado es construir una casa y que el ciudadano lo devuelva en 20 años, así se ha logrado de a poco que muchos ciudadanos accedan a una vivienda del IPV. El Estado no tiene que ser bobo y cobrar cuotas de 50 pesos porque perjudica a las generaciones futuras, esto ha pasado en Mendoza y mi gestión está comprometida en que no suceda nunca más para no perjudicar a las clases bajas y medias”, agregó el mandatario provincial.

En referencia al trabajo que hoy realiza el Gobierno en materia habitacional, el jefe del ejecutivo provincial comentó: “Hoy estamos construyendo viviendas con fondos nacionales y provinciales, la nación se está retirando de la vivienda social porque aspira a que baje la tasa de interés y cada vez más gente pueda acceder al crédito hipotecario, pero hasta que eso no ocurra, que no va ser en el corto plazo, el Estado debe estar presente y por eso hemos creado el programa Mendoza Construye en el cual destinamos dinero para las generaciones futuras. Queremos ser responsables nosotros y que el adjudicatario también lo sea y que sepa que hay que pagar la casa, para poder mantener el circulo virtuoso”.

“Queremos dejar un sistema solvente en el tiempo que sea para los hijos y nietos de los que hoy tienen adjudicado casas, por supuesto que el sistema tiene subsidio para que las cuotas no sean inalcanzables pero que tampoco se deprecien perjudicando a las viviendas del futuro. Calculamos más o menos que la cuota debe ser similar a la de un alquiler, por ello los índices se actualizan por índice de inflación para no tener barrio parados”, aclaró Cornejo.

“El IPV ha hecho 80 mil casas en toda su historia, en sus 60 años de vida, hoy en lo que va de mi gestión hemos entregado 3.151 viviendas entregadas en toda la provincia. Hemos desadjudicado a 30 personas por haber transferido su vivienda y nos falta mucho más por hacer ante estas irregularidades. Estamos organizando el sistema y en San Martín hemos entregado solo 500 casas, sabemos que son pocas pero vamos en la dirección correcta”, sentenció el Gobernador.

Para finalizar, el Gobernador dijo: “Yo aspiro hacer más viviendas en lo que nos resta de gestión pero sobretodo dejar montado un sistema que les de viviendas a las generaciones futuras que no van a tener otro tipo de herramienta para acceder a su casa. Somos un gobierno que cuida los recursos y que piensa en un mecanismo de solidaridad en donde todos paguen para que luego otros que están esperando tengan su lugar”.

A su turno, el intendente Giménez “Quiero reconocer la gestión del CEC que trabaja por muchos barrios en el departamento, y nosotros desde la Comuna apalancamos este trabajo junto con el Gobierno de Mendoza. Hemos entregado distintos tipos de casas, todas estas soluciones valen para quienes lo necesitan, ha disminuido la demanda de colchones y naylon cuando llueve porque la mayoría ya tiene un techo humilde donde vivir”.

“Además este circuito genera empleo y acerca el Estado a la comunidad. Entiendo que a veces muchas gestiones no dependen ni del intendente ni del gobernador, soy un hombre de fe y confío en que la economía mejore y las cosas cambien para que todos puedan estar bien. El programa Mendoza Construye es una muy buena alternativa y seguramente de soluciones a muchos más mendocinos”, cerró Gimenez.

Características de las viviendas:

Las viviendas son del tipo de construcción tradicional, incluyendo fundaciones tipo zapata corrida (HºAº); muros de mampostería encadenada, de 20 cm de espesor; losa maciza (HºAº); aleros sobre aberturas de HºAº visto; barrera de vapor, aislación térmica e hidrófuga en cubierta de techos; revoque interiores grueso a la cal, salvo en sectores de baño y cocina que serán tipo concreto con hidrófugo; revoques exteriores de concreto; contrapiso de hormigón.

Dentro de las terminaciones, se destaca cielorraso y enlucido de yeso en muros interiores pintados al látex; revestimientos cerámicos en baño, cocina y lavadero; piso cerámico en baño; revestimiento de muros exteriores tipo texturado circular cementicio pintado al látex; puertas exteriores metálica con inyección de poliuretano, pintadas con convertidos de óxido; puertas interiores de madera tipo placa, pintadas con esmalte sintético, con marco metálico; ventanas de aluminio; vidrios tipo float, salvo ventana de baño que será del tipo fantasía y un veredín perimetral de protección, en hormigón armado.

Respecto a instalaciones, se ejecutaron instalación de cloaca y ventilaciones con conexión a red, agua fría y caliente, con tanque reserva de 850 litros, instalando lavatorio, inodoro con mochila, bidet y ducha en baño; pileta de cocina y pileta de lavar, todo con sus respectivas griferías. Además se realizará instalación eléctrica completa e instalación de gas, prevista para la conexión a gas envasado.

El emprendimiento incluye cuneta, banquina, cordón, vereda, esquinas con rampas para minusválidos, puentes peatonales en hormigón simple; alcantarillas en hormigón armado; perfilado, compactado y enripiado de calle y forestación.

Se realizaron redes de agua, cloaca y eléctrica, incluyendo media tensión, líneas de baja tensión y alumbrado público.