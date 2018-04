Cornejo participó en la asunción de Latorre en el EPRE y pidió “no hacer nunca más demagogia en materia energética”

Así lo informó el Gobernador en el acto de asunción de la presidenta del directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), Jimena Latorre.

El Gobernador Alfredo Cornejo participó de la asunción de la presidenta del directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), Jimena Latorre. El acto se realizó en las instalaciones del Ente, en la avenida San Martín 285 de Ciudad.

Estuvieron presentes el Secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema; el presidente del directorio del EPRE saliente, Elián Japaz , intendentes, legisladores, familiares y amigos.

Al comenzar el acto se leyó el decreto que designa a Latorre en su cargo y luego Elián Japaz tomó la palabra para agradecer a los empleados “ya que han cumplido con su labor de forma responsable”. Japaz apoyó la continuidad y le deseo a Jimena lo mejor para su gestión.

Luego tomó la palabra el Gobernador Alfredo Cornejo y dijo: “Nos llena de orgullo que una joven profesional se dedique al servicio público. Estamos haciendo una apuesta muy fuerte designando a jóvenes en cargos importantes porque están capacitados como es el caso de Mema y Latorre. Jóvenes con vocación para el servicio público, es una decisión de invertir en capital político”.

“Agradezco a Elián por todo su trabajo frente al EPRE y su destacada solvencia técnica para resolver los problemas. Mendoza tiene un marco regulatorio muy bueno que es pionero, en la década del ’90 luego de las privatizaciones, se comenzó a hacer un buen marco regulatorio construído por gente con mucha solvencia técnica”, agregó Cornejo.

Respecto al trabajo del Ente Regulador Eléctrico, el mandatario provincial destacó: “Hoy el EPRE tiene un prestigio ganado por su solvencia técnica y la capacidad de su personal. No podemos estar ajenos a los cambios, sueño con una provincia donde las instituciones sean más fuertes que las personas sin importar nombres. Pero estamos lejos de este ideal, falta institucionalidad y dependemos de los cargos”.

“El EPRE va por buen camino pero no puede estar ajeno del contexto macroeconómico del país, acá se han hecho barbaridades con los servicios públicos durante muchos años y se ha tomado en broma el tema energético. Hoy estamos pagando un costo muy alto para salir de esta situación. Sino producimos más gas deberemos importarlo a algo costo, sino producimos más energías y que sean alternativas , siempre vamos a tener dolorosas tarifas. Tenemos que revertir esto, no es mágico, no es de un momento para el otro, hay que hacer políticas de estado que trascienden los gobiernos”, subrayó el Gobernador.

En referencia al trabajo en conjunto que debe realizar el sector público con el privado, Alfredo Cornejo destacó: “Estamos encaminados, trabajamos cumpliendo el marco regulador, respetando las instituciones y demás, queremos producir más energía para obtener resultados concretos. Los ciudadanos hoy son escépticos, creen que los controles no son suficientes, que los particulares pagan más que las empresas y tantas otras cosas. Este es nuestro desafío, demostrar que respetamos a la ciudadanía, presentando resultados y sembrando la esperanza. Acá la responsabilidad es de la clase dirigente y de las empresas”.