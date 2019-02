Cornejo presentó a Rodolfo Suárez como precandidato a gobernador: las redes piden que Abed sea su compañero de fórmula

El gobernador Alfredo Cornejo presentó a Rodolfo Suárez como uno de los precandidatos a gobernador por Cambia Mendoza . Aún no se anuncia el vicegobernador: surgen pedidos para que sea Mario Abed. Mujeres radicales piden una mujer para la fórmula.

El gobernador Alfredo Cornejo presentó al presidente del Comité Provincia de la UCR, Rodolfo Suárez, como uno de los precandidatos a gobernador del Frente Cambia Mendoza, que competirá en las PASO provinciales frente al intendente de Luján, Omar De Marchi, el próximo 9 de junio.

En una conferencia de prensa brindada en una colmada sede del Comité Provincia de la UCR, que solo tuvo dos oradores, Cornejo y Suárez, el gobernador ponderó la figura del intendente de Capital, y agradeció a los partidos que integran el Frente Cambia Mendoza “por su acompañamiento y militancia”, y mencionó al PRO, a la Coalición Cívica, al Partido Socialista, a Los Libres del Sur y al Frente Renovador, entre otros, pero subrayó que “tenemos abierta nuestra invitación al resto de los partidos que deseen integrarse, como puede ser el partido Demócrata”. El mandatario mendocino no se olvidó de Julio Cobos, a quien agradeció el apoyo durante este tiempo, aún cuando sonaba como uno de los candidatos.

“El PRO va a llevar su candidato en las PASO, que es Omar (de Marchi) y vamos a competir de forma armónica, complementándonos y en una competencia sana, que ofrezca a la ciudadanía dos propuestas del mismo proyecto”, consideró el mandatario.

Rodolfo Suárez

“Tomo este desafío consciente de que aquí hay equipo, para darle continuidad a todo lo que has hecho Alfredo, al buen gobierno que has desarrollado en estos años”, resaltó Suárez.

Numerosos dirigentes confluyeron en el Comité Provincia para brindar su apoyo al anuncio del gobernador.

“Lo que has hecho vos Alfredo en la provincia…acepto el desafío con mucha emoción, una emoción que no puedo ni quiero disimular, porque es un momento especial en mi vida política”, dijo un sensibilizado Suárez.

Dirigiéndose a Cornejo, manifestó que “te aseguro que voy a trabajar con enorme responsabilidad, con gran energía y muchas ganas, trabajando en equipo, como lo hicimos en Ciudad, para que Mendoza sea lo que tiene que ser”.

“Agradezco a todos, a intendentes, legisladores y funcionarios, porque todos juntos vamos a desarrollar un buen gobierno”, expresó.

Y siguió: “La honestidad no solamente es no robar, si no vivir en el camino de la verdad. El estado tiene que ser parte de la solución y no del problema. En honor a este partido que hoy está unido acá, y que es un ejemplo para los tiempos en que vivimos”.

“Yo me comprometo ante todos a que no te voy a fallar, porque todo esto lo hicimos juntos”, señaló Rodolfo Suárez, dirigiéndose una vez más al gobernador Cornejo.

Redes sociales piden por Abed

A través de las redes sociales, mediante el hashtag #AbedViceGobernador, miembros de la Juventud Radical, dirigentes, vecinos y hasta la Reina Nacional (MC) de la Vendimia, Rocío Valdivia, pidieron que el intendente juninense complete la fórmula con Rodolfo Suárez.

Como MUJER apoyo a Mario Abed por su trayectoria, por su transparencia, gestión y capacidad para poder ocupar la banca como Vicegobernador 2019#AbedViceGobernador — Rocio Valdivia 🎀 (@RocioValdivia6) February 6, 2019

Por otra parte, grupos de mujeres radicales pidieron porque la fórmula se complete con una mujer.