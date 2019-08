Cornejo presentó los candidatos de Cambia Mendoza y apoyó en La Paz a Diego Guzmán

Alfredo Cornejo presentó los candidatos del Frente Cambia Mendoza en la Zona Este y destacó los logros de gestión, mientras que los candidatos a legisladores nacionales, que lo acompañan en la fórmula, pidieron el apoyo a mendocinos y paceños en pos de la continuidad del programa de Gobierno. Fuerte apoyo a Diego Guzmán.

“Decir la verdad es decir que acá en Mendoza hemos armado un equipo político con diversas fuerzas para recuperar la riqueza de la provincia y distribuirla mejor geográfica y socialmente. Tenemos mucha riqueza para explotar y crecer, pero teníamos que ordenarnos y lo estamos haciendo para que Mendoza tengan un bienestar mejor”, aseguró el candidato a diputado nacional en primer término.

Cornejo agregó que “no nos ha ayudado la macroeconomía, pero no bajamos los brazos y hemos logrado ordenar el Estado y así a empezar a prestar servicios que estaban deteriorados porque las gestiones anteriores no lo hicieron. La riqueza se genera con infraestructura para que genere empleo, y de a poco comienza el círculo virtuoso. La generación de energía también lleva a la generación de riqueza, hace 8 años no se hacía nada en Mendoza en materia energética”.

Sobre el departamento de La Paz, el mandatario recordó que “prometieron un hospital que nunca hicieron y hoy nosotros estamos construyendo el hospital Illia, dotándolo de la mejor tecnología para el diagnóstico, para que no tengan que trasladarse al centro de Mendoza. Antes La Paz no tenía ambulancia, los destacamentos y comisarías no tenían la infraestructura adecuada y nosotros las refaccionamos, las pusimos a nuevo, les dimos comunicaciones y móviles policiales y movilidades. Estamos avanzando en La Paz”.

«Importante acompañar a Alfredo»

Diego Guzmán destacó la gestión de Alfredo Cornejo en La Paz. En este sentido indicó que “es uno de los gobernadores que más ha hecho en la historia del departamento. Todo lo que nos ha dado a los paceños se puede ver en cualquier rincón de La Paz. Es importante que podamos acompañar a Alfredo y a su equipo este 11 de agosto”.

De Marchi indicó que “estamos entre todos defendiendo un modelo de país y provincia que ha empezado a desarrollarse hace 3 años y medio. Tiene que continuar. No estamos debatiendo a nivel nacional el nombre de dos personas a la presidencia, lo que está en juego es un modelo de país, un estilo de vida, es el futuro propio de la Argentina”.

Por su parte, La Torre pidió el acompañamiento “para un frente que es amplio y plural. Nos une un objetivo el de no volver atrás y seguir creciendo. Hoy no tenemos alternativas, tenemos una sola posibilidad que es la de apoyar y consolidar el cambio con una alternativa que le da lugar a la gente nueva, a la que tiene experiencia. Necesitamos el apoyo para continuar con las gestiones virtuosa que están dando resultados”.

Acueductos

En materia de ganadería Cornejo detalló que “estamos equipando el laboratorio biogenético para trabajar mejor la ganadería en La Paz, que se ha desarrollado intensamente en La Pampa húmeda. La rentabilidad de otros cultivos ha corrido la ganadería para las zonas más áridas. Por eso estamos construyendo acueductos en General Alvear, estamos licitando el de Monte Coman-La Orqueta, en San Rafael con un crédito BID, y tenemos el proyecto listo para licitar el acueducto de La paz sur que amplía la cantidad de hectáreas y lo queremos hacer con un financiamiento internacional que el justicialismo nos frena”.

La continuidad de la gestión

“Nosotros no queremos un Estado que funcione bien sin actividad privada, para evitar la migración de jóvenes a la ciudad por falta de empleo. No nos da lo mismos que vuelvan los de antes, que destruyeron este departamento como tantos otros, por eso necesitamos que gobierne Diego Guzmán y Rodolfo Suarez”, pidió Cornejo.

Sobre su gestión de Gobierno, el mandatario indicó que “hemos cuidado al personal del sector público para que no pierda ingresos ante la inflación, hemos bajado la planta de la provincia porque no priorizamos al ñoqui. Estamos tomando 120 penitenciarios porque estamos ampliando las cárceles, estamos colocando más policías profesionalizados en las calles, lo podemos hacer porque hemos logrado ordenar las cuentas”.

Ratificar el rumbo

“Estas elecciones son claves para Mendoza, sabemos que necesitamos hacer más y que la economía se ponga en marcha y confiamos en que eso va suceder, vamos a lograr una economía sana, pero eso no es milagroso, necesita tiempo y varios años, por eso necesitamos que el presidente Macri sea reelecto. Creo que hay una incipiente recuperación, tenemos apoyo internacional y se les habla a los ciudadanos con la verdad”, destacó el candidato a diputado nacional en primer término.

“Les pido que ratifiquemos este rumbo, todo este equipo de Mendoza que va en nuestra lista va tener una fuerte presencia nacional para defender a la provincia. He demostrado que soy leal al grupo en el que trabajo y que defiendo Mendoza. Este equipo tiene el poder político de Mendoza, por eso les pido su apoyo para nuestra lista de diputados nacionales, para el presidente Macri y para nuestra fórmula para la Gobernación, que tiene un plan para llevar adelante en Mendoza y dar continuidad»