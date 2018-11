Cornejo ratificó Cambia Mendoza y aseguró que el frente va a “gobernar hasta el 2023”

El gobernador habló en el congreso anual de la UCR y dijo que el radicalismo es la “columna vertebral” de la alianza.

El gobernador Alfredo Cornejo fue el principal orador del congreso partidario de la UCR que se realizó en Maipú. Hizo un repaso de su gestión y ratificó al frente Cambia Mendoza para las elecciones de 2019.

“Quiero hacerles un agradecimiento especial a todos los socios de Cambia Mendoza por el acompañamiento de estos tres años de Gobierno”, dijo el mandatario, quien manifestó que se preparan para gobernar hasta 2023.

Cornejo no dio pistas sobre quién será el candidato que elija para que busque sucederlo, pero adelantó: “Seguiremos con el próximo gobernador radical”.

El principal socio de la UCR es el Pro, más allá de la alianza con Libres del Sur, el Frente Renovador y la Coalición Cívica. Incluso el PD, que aún no se sabe si continuará orgánicamente dentro de la alianza o no.

"No se puede decir que son progresistas si no combaten el delito y el crimen organizado. ¿Quien dice que ser progresista es dejar que la salud y la educación se deteriore? ¿Quien dice que ser progresista es que los ciudadanos tengan disponibles derechos y no los pueden ejercer?" pic.twitter.com/YfoAxfkl2Y

— EquipoCornejo (@Equipo_Cornejo) November 24, 2018