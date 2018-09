Cornejo y Ronco entregaron viviendas en Rivadavia

El Gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, junto al intendente de Rivadavia, Miguel Ángel Ronco, y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Damián Salamone, entregaron 24 viviendas del barrio Los Cipreses IV en calles San Luis y Río Neuquén, de Rivadavia.

Luego del corte de cinta y entrega de carpetas de este barrio, las autoridades firmaron el acta de inicio del barrio Jesús Obrero, de 74 viviendas. Ese complejo habitacional está financiado por la Nación. Lo ejecuta la UTE Bromberg-Retesar SA, el monto de contrato es de $100.476.520 y el plazo de ejecución es de 14 meses.

El Gobernador Cornejo afirmó: “Felicito a todo el equipo que hizo posible que hoy estos 24 adjudicatarios tengan vivienda propia, cuando se inició mi gobierno este barrio tenía sólo un cartel, fue licitado en el año 2013 pero no había recibido los fondos necesarios por lo cual tuvo un gran atrasado. Lo sacamos adelante y hoy lo estamos entregando, orgullosos de nuestros logros pero teniendo en claro que nos falta mucho por hacer”.

“Más del 85 por ciento de las personas no puede acceder a su casa propia si no recibe ayuda con subsidios, el 15% de la población puede acceder a un crédito bancario y hay sólo un 5% que se puede construir su vivienda con recursos propios. El IPV está presente para ayudar a ese 85% que necesita pagar su casa en cuotas y con subvención del Estado. Ante, las cuotas de las casas no se pagaban o pagaban valores muy bajos y de este modo no se puede apalancar el sistema para que las generaciones futuras tengan casa”, agregó el mandatario.

En referencia a los avances, el jefe del Ejecutivo provincial aclaró: “No había un sistema virtuoso del financiamiento de la vivienda y nosotros lo hemos cambiado y hoy las cuotas son acordes a los ingresos de cada familia y, si hay alguna eventualidad, se tiene en cuenta y se modifica. El Estado está organizando sus recursos para poder brindar cada vez más soluciones habitacionales y el programa Mendoza Construye viene a ser una gran solución en este sentido”.

“Antes de terminar la gestión entregaremos 392 casas en todo Rivadavia, ya tienen financiamiento asegurado por eso lo anuncio hoy, en la zona Este hemos hecho una gran inversión en viviendas y así todo sabemos que no es suficiente. Necesitamos que todos colaboren en el sistema para que este funcione bien y las generaciones futuras no se vean afectadas. Debemos mantener esta política en el tiempo y el estado seguirá interviniendo pero no debe regalar nada. Si seguimos en esta dirección, vamos a poder construir más viviendas y esto continuará en el tiempo con gobernadores futuros”, finalizó Cornejo.

A su turno, el intendente Ronco comentó: “Este es un barrio que estaba postergado y era muy esperado por los vecinos, lo hemos podido terminar y hoy es una realidad. Además, hemos firmado el inicio de obra de 74 viviendas más para el barrio Jesús Obrero en Santa María. Hacía muchos años no se entregaban tantas viviendas en Mendoza. La gestión lleva 3.500 casas entregadas de las 7 mil proyectadas”.

“Vamos a superar en Rivadavia las 250 viviendas en lo que va de esta gestión de Gobierno. Esto no es poca cosa, queremos seguir en el mismo camino. Nuestra idea es seguir con el crecimiento habitacional, les pedimos que las cuiden, las paguen y las disfruten”, finalizó el jefe comunal.

Características de las viviendas

Construcción de tipo tradicional, con fundaciones formadas por bases y zapatas corridas armadas bajo mampostería. La mampostería portante de ladrillones cocidos comunes, con estructura de hormigón armado según cálculo. La estructura de techo está conformada por losas alivianadas y las correspondientes vigas de cálculo, barrera de vapor formada por membrana asfáltica de 30 kg de peso, aislación térmica con planchas de poliestireno de 50 mm de espesor, mezcla de concreto de 5 cm, y terminación final de la cubierta de techo con membrana asfáltica de 40 kg de peso con lámina de aluminio gofrado de 40 micrones. La estructura base del tanque de agua está conformada por losa maciza de hormigón armado y membrana asfáltica de 40 kg de peso y protección mecánica contra granizo.

Las paredes están terminadas con revoque entrefino con texturado plástico en la parte exterior. En interiores, cielorrasos y paredes de yeso aplicado, divisiones de interiores dormitorios y comedor con tabiques de roca de yeso, y baño con placa cementicia con revestimiento cerámico en el baño hasta una altura de 2,20 m hasta 0,60 m por encima de la pileta de lavar en lavandería, detrás de cocina y sobre mesada. Pisos cerámicos en la totalidad de la vivienda y zócalos.

Mesada de granito natural apoyada sobre soporte metálico de caño estructural, pileta de acero inoxidable en cocina, en baño inodoro, bidet, lavamanos con columna y accesorios de loza y botiquín de acero inoxidable, pileta de lavar en PVC, grifería de bronce completa, cableado, llaves, tomas y tablero eléctrico completos (menos la parte de telefonía y TV), y gabinete de gas natural.

Carpintería de aluminio en ventanas y puertas con marcos de chapa Nº18 y hojas de chapa inyectada con poliuretano en exteriores y placas de madera en interiores (dormitorios y baño). Pintura esmalte sintético en marcos y hojas de puertas exteriores e interiores. Pintura completa exterior con texturado plástico con color.

Obras complementarias

Se realizaron obras de urbanización como el compactado de calle con base estabilizada, cunetas, cordones, banquinas, esquinas, rampas para discapacitados, puentes peatonales, forestación, ochavas de hormigón armado y alcantarillas.

Además, se hicieron obras infraestructura como la red de agua potable, red eléctrica, red de desagües cloacales.