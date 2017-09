Cortocircuitos entre el IPV y la municipalidad de San Martín por obras paralizadas en la época de Paco Pérez

Hay plazas y salones comunitarios que hace 18 meses no se terminan. Se trata de un proyecto que se paralizó en la última época de Francisco Pérez.

Hay una fuerte polémica entre la comuna de San Martín y el IPV, a raíz de una serie de obras que han quedado a medio camino y que incluye la construcción de salones de usos múltiples y la reparación de más de media docena de plazas, muchos de esos trabajos ubicados en zonas de Palmira.

Los trabajos en cuestión fueron interrumpidos hace ya 18 meses y en todo este tiempo nunca se reanudaron, con el lógico reclamo de vecinos, que ven plazas cuya remodelación no se habilita o salones de usos múltiples inconclusos que se han vuelto espacios peligrosos, oscuros e ideales para que sean ocupados por vándalos, como ocurre, por ejemplo, en el barrio Venier. “Hace meses que nadie trabaja en esa obra y está cerrada, aunque eso no evita que hayan pibes que se metan a fumar”, cuenta un vecino, preocupado por el tema.

Las obras en cuestión comenzaron en 2014, como parte de lo que en aquel momento era el Promeba (Programa de Mejoramiento Barrial) e incluía, en ese caso, la construcción de cinco salones de usos múltiples, la remodelación de ocho plazas y además, refacciones y ampliaciones en un centro de salud. Pero en 2015, el gobierno de Francisco Pérez dejó de financiar esos (y otros) trabajos, que lentamente se fueron demorando hasta que finalmente quedaron paralizados.

Así, la construcción de los salones de usos múltiples alcanzó apenas un 60% de la obra proyectada y fue aún peor el caso de la remodelación de las plazas, que en muchos casos apenas se inició y el avance no llega al 15% de planeado.

En ese escenario, muchos de los vecinos, además de reclamar para que las obras se terminen, culpan por la paralización de las obras a la comuna de San Martín, que a su vez, asegura que el responsable financiero es el IPV: “El municipio armó el proyecto en 2013 y priorizó qué trabajos había que hacer, pero el dinero es del IPV o en todo caso de la nación. Si la obra se paralizó y el trabajo no se ha reanudado, no es por culpa de la comuna”, repiten desde el área de Obras Públicas.

Pero el IPV sostiene que hay dinero fresco para continuar los trabajos y el municipio no se decide todavía a firmar un convenio: “Hay 15 millones de pesos de la nación para esos trabajos, pero la comuna tiene una interna política con la cooperativa que estuvo en la obra y por eso aún no se firma el acuerdo”.

Para entender este tema, hay que saber que a la licitación de ese conjunto de trabajos la ganó la empresa Ojeda, que a su vez, contrató a la cooperativa Che Guevara, para realizar muchos de los trabajos.

“Lo más rápido sería darle la obra a la cooperativa, pero hay una interna política de con la comuna que parece estar frenando todo. La alternativa que queda es licitar los trabajos, pero eso va a llevar más tiempo”, sostienen desde el IPV.

Pero en el municipio aseguran que el panorama es otro y que si no se reanudan los trabajos es porque el IPV no termina de aclarar en qué va a usar ese dinero: “El IPV dice que tiene 15 millones de pesos pero para terminar los salones y las plazas, tal y como se proyectaron originalmente, hacen falta más de 30 millones. Lo que nosotros decimos entonces es que el IPV nos aclare por escrito, qué van a hacer con ese dinero y qué cosas van a quedar afuera, qué obras se van a descartar, para que el día de mañana la gente sepa qué se está inaugurando. No vaya a ser que la comuna tenga después que salir a completar las obras”.

