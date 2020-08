Crescitelli: “25 ex funcionarios de Giménez nos solicitaron la liquidación de vacaciones no gozadas”

Así lo contó la Secretaria de Hacienda de la comuna, quien consideró que es difícil determinar la cantidad de días que un ex funcionario trabajó.

La Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de San Martín, Elisabeth Crescitelli, reveló este viernes en conferencia de prensa que 25 ex funcionarios de la gestión de Jorge Giménez han solicitado a la comuna el pago de vacaciones no remuneradas.

“Esta historia comenzó el 17 de diciembre, a 48 horas de asumir la gestión, cuando 25 ex funcionarios nos solicitaron la liquidación de vacaciones no gozadas” contó Crescitelli quien aseguró que los reclamos continuaron llegando hasta febrero.

La Secretaria se explayó sobre el hecho de que los funcionarios “no marcan tarjeta”, por lo que es difícil corroborar los días que trabajaron durante el año: “La posición del municipio es priorizar el bien común, el bien general por sobre lo particular y consideramos que no están dadas las condiciones legítimas en cuanto a la verificación exacta de los días trabajados durante el año para poder ejercer el derecho de cobro de unas vacaciones.”

En relación a cuánto dinero es el reclamo, Crescitelli explicó: “El monto ascendería a más de un millón y medio de pesos. Y a esto, si seguimos en sede judicial, habrá que sumarle los intereses. Ya llevamos nueve meses”.

“Pero ahora esto corre por mi absoluta responsabilidad profesional y la del Doctor Rufeil que es de que si no puedo verificar con exactitud las vacaciones que le corresponden a un funcionario político, no seré yo quien extienda un cheque, a menos que la justicia me lo requiera”, enfatizó la ex ministra de Salud.

Crescitelli, además contó que el intendente Raúl Rufeil ha iniciado acciones para terminar con la normativa que posibilita el reclamo: “Nuestro intendente, con todos los dictámenes jurídicos y administrativos, ha remitido al Honorable Concejo, la derogación absoluta de esta ordenanza de que, más allá de lo legítimo o ilegítimo, está carente de toda ética que debe cumplir un funcionario político”.

¿Quiénes son los 25 ex funcionarios que efectuaron el reclamo?

Ante la consulta periodística de quienes son los ex funcionarios que han reclamado, Crescitelli aseguró: “Es personal político: subsecretarios, asesores letrados, una subsecretaria de hacienda, directores y asesores del ex intendente. El caso de María Cecilia Pareja ya ha tomado estado público porque lo judicializó. El resto está en sede administrativa, y me voy a reservar los nombres, no tengo porqué darlos”

“Un caso que presentó un recurso de amparo, que ya tomó estado público, de una subsecretaria de hacienda, que también me llama la atención porque nadie más que ella o los ex funcionarios saben en el estado en que quedaron las finanzas municipales: prácticamente sin fondos, con deudas de seis meses, encima después todo lo de la cuarentena, y que sean justamente ellos quienes nos reclamen el pago de vacaciones. No salgo de la sorpresa”, finalizó Crescitelli.