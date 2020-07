Crescitelli: “Hemos logrado pagar el último día hábil del mes. Antes los sueldos se pagaban el 7 del mes siguiente, y a los contratados el 20”

Así lo aseguró la Secretaria de Hacienda de San Martín en una entrevista radial durante este miércoles. Aseguró que encontró en la comuna «una situación financiera gravísima», y realizó un repaso sobre las acciones que viene llevando adelante.

Elisabeth Crescitelli es la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de San Martín. Cuenta con una amplia trayectoria donde fue, entre otras cosas, la Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza durante el mandato de Alfredo Cornejo.

“Estoy orgullosa de la gestión que tuvimos durante esos cuatro años, ya que estuvimos preparándonos. ¿Quién iba a decir que hoy íbamos a tener tanta necesidad de camas y de infraestructura hospitalaria’”, contó Crescitelli durante una entrevista de FM 90.7 Galileo. Narró que al sistema sanitario “lo encontramos en terapia intensiva cuando asumimos y lo pusimos de pie y eso nos posibilita hoy estar enfrentando una pandemia mundial en mejores condiciones que cuando llegamos”.

Al hablar sobre el panorama que encontró en la Municipalidad de San Martín, expresó: “Cuando asumimos el municipio estaba en una gravísima situación financiera”, y luego amplió: “Teníamos una deuda muy importante y aunque la vamos disminuyendo, todavía existe. Había una deuda de cinco meses con la empresa recolectora de residuos, que es uno de los proveedores más importantes en cuanto a los montos que se manejan. Se debía, por supuesto, los sueldos de diciembre, el aguinaldo. Y a todos los proveedores se les debía prácticamente cinco meses, a algunos seis. Todas las facturas estaban sin pagar, eso implica que recibimos una comuna comprometida en recursos de prácticamente casi un semestre”.

La ex ministra de Salud, expresó: “Hemos hecho un gran trabajo de refinanciación de algunas deudas, y un gran trabajo en cuanto al estudio de convenios, a la reducción de gastos que no estaban bien. Eso nos ha posibilitado, en primer lugar, el no usar el descubierto bancario, aquí durante años y años, se podría decir casi cinco o más consecutivos, se utilizaban los descubiertos para pagar sueldos”.

Al asumir como ministra de Salud en diciembre de 2017, con Rufeil en ese entonces director del Notti, y Cornejo, gobernador de Mendoza.

Comparó que en la gestión Giménez “los sueldos se pagaban el día 7, nunca antes. Los contratos se pagaban el día 20. Nosotros hemos logrado pagar los sueldos, como ayer, el último día hábil del mes. Los contratados igual, porque hacen el mismo trabajo y tienen el mismo derecho. Nos estamos poniendo al día con deudas que eran muy importantes” y ratificó la austeridad y el orden del nuevo gobierno como pilares para cumplir los objetivos.

Reducción de tasas municipales

Esta semana se conoció la noticia que, tras dos años, el personal municipal contará con nuevo calzado. Al respecto, Crescitelli expresó: “Hacía mucho tiempo que no se renovaba el calzado del personal. Además, estamos pavimentando y arreglando calles. He ido recorriendo esos lugares con el intendente y observamos que las personas estaban trabajando con sus propias zapatillas y me parecía una indignidad. Con un gran esfuerzo, desde la secretaría de Hacienda y el intendente, nos propusimos renovarlos. Estamos hablando de 700 pares de botines. Y antes del día 15 el proveedor debe entregar la ropa al personal municipal”.

La Secretaria de Hacienda, también contó que trabajan en un proyecto para una reducción de tasas municipales: «Estamos haciendo una reforma de ordenanza municipal. Vamos a diferenciar entre aquellos comerciantes entre los que tuvieron nula actividad, mediana actividad y los que pudieron trabajar, y vamos a respetar en ese orden una disminución en las tasas. Hemos parado las notificaciones hasta que nuestros comerciantes y trabajadores del medio se puedan recuperar. Hay que ser consciente de lo que están atravesando ellos» .

