Crisis vitivinícola: productores protestan y entregan folletería en la ruta 7, en San Martín

Aseguran que tienen una rentabilidad negativa y que la uva no tiene precio o en el mejor de los casos lo que las bodegas ofrecen es menos que el año pasado. Regalan uva y entregan folletería a los conductores, buscando concientizar de la crisis que, aseguran, padece el sector.

Un grupo de productores, la mayoría de ellos con viñedos en la zona este de Mendoza aunque también participó una delegación que viajó desde el Valle de Uco realizó durante la mañana de este viernes una concentración en la ruta 7, para reclamar por la “negativa rentabilidad” que hoy augura la cosecha, donde “el precio de la uva no existe” o “está por debajo de lo que se vendió el año pasado” a lo que se suma los altos costos de producción “que aumentaron más del 40 por ciento”.

La protesta de los productores se concentró en la ruta 7 y carril Montecaseros, en el ingreso a la ciudad de San Martín y hubo allí viñateros de toda la región, más algunos que viajaron desde el Valle de Uco y que aseguran “Hay vitivinicultura de ricos, que son aquellos que además de la uva tienen el valor agregado y después estamos los otros, los pobres, que dependemos de los trasladistas”.

Los manifestantes eligieron como metodología para hacer visible su protesta la de regalar uvas a los conductores, además de aprovechar para entregar alguna folletería sobre el asunto, con los puntos principales de la crisis, donde se establece la baja o incluso negativa rentabilidad que tiene la vendimia en muchos casos.

“Hoy no puedo levantar la cosecha, es así de sencillo porque la uva no tiene precio. En la bodega no le ponen un precio y entonces es muy probable que trabajemos a pérdida”, explicó Juan Suárez, un productor de Montecaseros.