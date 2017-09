Cristina Fernández en Infobae: estas fueron sus frases mas relevantes en la entrevista de Novaresio

-“Si alguien quiere insultar a un presidente, puede insultarlo. A mi me insultaban. Me dijeron que no estaba mi marido adentro del cajón. Eso es la democracia. Es poder decir no me gusta el presidente o que la presidenta es una yegua, puta y montonera. Eso es la libertad. Lo que estamos viviendo ahora, que alguien que pinta una pared y se lo llevan arrastrando, eso no es democracia. Yo no quiero vivir en un país donde alguien no puede pintar una pared”