¿Cuál es la posición de los intendentes del Este respecto a la ley de aborto legal?

Tres de ellos están en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y otros dos se mostraron como indefinidos. Este miércoles lo trata el Senado.

Este miércoles, el Senado de la Nación debe tratar el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene media sanción de Diputados y que se ha convertido, en estos últimos meses, en una de las iniciativas más debatidas por la sociedad argentina.

Tiempo del Este decidió preguntarle a los intendentes de la región su posición al respecto y el fundamento de esa idea, iniciativa que arrojó una mayoritaria posición en contra del proyecto y a favor de las dos vidas, como suelen autodenominarse quienes no apoyan la iniciativa de legalizar el aborto.

El intendente de Junín, Mario Abed, señaló: “Estoy a favor de las dos vidas y convencido de que existen métodos previos que evitan llegar a esta situación. Humildemente defiendo la idea de que existe vida desde el mismo momento de la concepción y soy de la idea de que el Estado debe ayudar y poner más plata en la prevención, en el sistema de salud, en los hospitales. Además, también creo que parte del problema se resuelve con más educación e información, tanto en la casa como en la escuela”.

Jorge Gimenez, intendente de San Martín sostuvo: “Mi opinión no tiene mayor importancia. Estoy a favor de la vida pero también creo que hay muchas cosas que el Estado debería hacer y no hace. No tengo una opinión definida sobre este proyecto de salud pública y tampoco me interesa esta cuestión de pañuelos verdes y celestes, en las que muchos toman posturas de manera liviana”.

Diego Guzmán, intendente de La Paz, dijo: “Estoy a favor de las dos vidas y en contra del proyecto que busca legalizar el aborto. Mi posición no es técnica ni religiosa, es personal. De todos modos, respeto la decisión que tomen los legisladores y sí me parece lamentable la intolerancia que muestran muchas personas de uno y otro lado”.

Miguel Ronco, intendente de Rivadavia comentó: “Estoy a favor de las dos vidas. De hecho, estuve presente en la marcha del domingo a favor de la vida, donde recibí el petitorio dirigido al Concejo Deliberante. Creo que ya existen leyes que autorizan la interrupción del embarazo, como por ejemplo en el caso de violaciones. Lo que también creo es que hay que mejorar las políticas de prevención y la educación sexual en las escuelas”.

Finalmente, la intendenta de Santa Rosa, Norma Trigo, se manifestó “a favor de la vida, de las dos vidas”. En relación al proyecto comentó “no tener una posición tomada al respecto”. Aunque reconoció que debe hacerse “educación y prevención, sobre todo con los más jóvenes”

(Ulises Borderil)