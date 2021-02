Cuáles serán los puntos de vacunación en el Este

Ministros e intendentes se reunieron para coordinar los puntos de vacunación mayores de 70 años, por departamento y la cantidad de dosis.

La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana Nadal, y el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, se reunieron con intendentes para coordinar detalles sobre el procedimiento de vacunación a mayores de 70 años.

Estuvieron presentes los intendentes de San Martín, Raúl Rufeil; Héctor Ruiz, de Junín; de Rivadavia, Miguel Ronco; de Santa Rosa, Florencia Destéfanis, y el jefe de gabinete del departamento La Paz, Franco Gil. Por el lado del Valle de Uco asistieron Gustavo Soto, de Tupungato; Martín Aveiro, de Tunuyán, y Rolando Scanio, de San Carlos, mientras que de la región Sur se hizo presente Emir Félix, de San Rafael.

Al término del encuentro, Nadal señaló: “La reunión fue para organizar la campaña que comienza el lunes, para que podamos empezar y avanzar lo más rápido posible con la inmunización en mayores de 70. Estamos entregando turnos con horario, no es para que asistan todos a la misma hora sino que se darán los turnos cada 15 minutos”.

Asimismo, la ministra comentó que en la provincia ya hay 73.000 inscriptos adultos mayores distribuidos en mayor cantidad en el Gran Mendoza. En cuanto a las vacunas para docentes, indicó que “las dosis están en el país, no hay precisión de cuándo llegarán a Mendoza ni cuántas, pero tenemos una proyección. Como sabemos, no se pueden aplicar en mayores de 60 años, así que en forma coordinada con la DGE vamos a vacunar a los docentes. La idea es organizarnos como lo venimos haciendo y vacunar en función de los registros. Hay un registro nacional que funciona más como censo para saber cuántos son los docentes, pero no implica que esto genere un turno”.

Por su , la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, explicó: “En Santa Rosa ya tenemos 544 mayores de 70 años inscriptos y agregó » hay que estar atentos porque van a empezar a llegar los correos electrónicos con los turnos y hay que tratar de no perder la oportunidad. Además, estamos coordinando los municipios y el ministerio para habilitar lugares destinados a quienes todavía no se han inscripto y brindar movilidad a quienes lo necesitan. Es muy importante trabajar en equipo»

Los lugares que serán habilitados para vacunar, en el Este:

Junín: Centro de Salud Nº 62.

Rivadavia: Vacunatorio Central.

Santa Rosa: Hospital Arenas Raffo.

San Martín: Hospital Perrupato.

La Paz: Vacunatorio del Hospital Arturo Illia.