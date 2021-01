Cuánto cuestan los útiles escolares en Mendoza

Las dos canastas de útiles escolares que maneja la Cámara de Librerías van de los $ 2.200 a los $ 3.800.

Las listas de los artículos básicos de útiles escolares en Mendoza rondan entre los $ 2.200 y los $ 3.800, según marcas y calidad. Desde la Cámara de Librerías de Mendoza, indicaron que en 2021 las librerías compraron menos productos debido a que, después de un año sin presencialidad, en los hogares quedaron útiles sin usar. Además, los empresarios reconocieron que están desorientados porque no hay certezas sobre si habrá clases presenciales.

Gustavo Fernández, titular de la cámara, indicó a Radio Nihuil que una lista de 15 artículos básicos para los chicos de la primaria, con lápiz, transportador, regla, lápices de colores, fibras, acuarelas, cuaderno tapa dura y otro de tapa blanda, papel glasé, crayones y repuestos de dibujo, entre otros, ronda los $ 2.200. La misma lista, pero de marcas de primer orden, está en $ 3.800 aproximadamente.

El empresario dijo que hay mochilas que parten desde $ 800, y las más caras rondan los $ 8 mil, con o sin ruedas, aunque sostuvo que promedio tienen un valor de $ 3.500.

Lo mismo ocurre con las cartucheras, de las que hay una gran variedad de modelos y valores. Estas empiezan desde $ 100 y llegan hasta $ 1.500 dependiendo del tamaño, marca y calidad.

Pero Fernández estimó que estos dos productos serán los que menos se venderán, ya que, como no hubo presencialidad, los chicos no le dieron el uso habitual a las mochilas y cartucheras, ya que prácticamente no las sacaron de las casas.

Además, adelantó que muchos proveedores anticiparon que en febrero tendrán aumentos de entre el 10 o 15 %. Por este incremento y por la pandemia, Fernández recomendó que quienes tengan la lista y estén decididos a comprar, lo hagan cuanto antes, ya que este año no podrán ingresar todos los clientes que vayan a último momento, como suele ocurrir.

“En los locales puede ingresar una persona cada 15 metros cuadrados, y cuando empiezan las clases siempre hay mucha gente, pero este año no va a poder ser así, y van a tener que esperar afuera”, sostuvo el empresario.

Con el 2020 en pandemia, Fernández dijo que hasta el 15 de marzo vendieron muy bien, pero con la cuarentena se paralizó todo y durante el año vendieron especialmente artículos de escritura, adhesivos, témperas y plastilina, pero que desde abril y hasta fin de año las ventas no superaron el 30 o 40 % de un año normal.

(Unidiversidad)

Leé también: Mendoza recibe el sexto desembolso para la construcción de Portezuelo del Viento