Cuarentena sin agua

Por: Ramiro Adaro DNI: 30419.442

En el barrio ciudad de Palmira Manzana F y G, entre Rivadavia y Gran Líbano, no tenemos agua en los tanques desde hace tres días y hoy ya no sale ni agua corriente. Se hicieron reclamos a Aysam el 5, 17 y 18 de marzo y no hemos tenido respuesta.

Hoy se llamo al EPAS siendo imposible la comunicación. Digo, con la emergencia sanitaria y habiendo personas de alto riesgo ¿no sería necesario extremar medidas para que esto no pase?¿Hasta cuando vamos a tener que aguantar el olvido de todo el mundo? Antes le echaban la culpa a unos, ahora que están los otros, ¿de quién es la culpa?

No se puede vivir en éstas condiciones, es lamentable lo que pasa en muchos sectores de Palmira. No se puede realizar higiene de ningún tipo,¿esto no acrecienta el riesgo? Sin mencionar que en la provincia han habido casos de dengue y acá con la pérdida en la calle hay una gran fuente generadora de mosquitos.

Me parece que es hora no de que sólo el pueblo sea solidario si no que los políticos también.

