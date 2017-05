Cuenta regresiva para el Atlético Palmira: en las próximas horas definirá si participa del Federal B

El Club Atlético Palmira definirá en las próximas 72 horas si ocupará o no la plaza que le corresponde para el Torneo Federal B venidero. La Comisión Directiva -encabezada por su presidente Raúl Moyano y sus vicepresidentes Ricardo Cartellone y Omar Costantini- deberá concretar las negociaciones que ha tenido con personas físicas y jurídicas para recaudar el dinero suficiente y no “embargar el club”, tal cual manifiestan los directivos.

“Estamos buscando recursos, pero no aparecen las soluciones y eso nos tiene en la duda. Este fin de semana va a ser clave”, manifestó con certeza Omar Costantini.

El prestigioso plantel que tiene Palmira actualmente en Liga Mendocina y que continuará en el Federal B, siempre y cuando la Escoba dispute dicho certamen, incide directamente en la cantidad de dinero que se debe recaudar: “Los jugadores están al día, cobran todas las semanas, pero en el Federal B hay otro tipo de montos y no podemos recargar a una sola persona para que se haga cargo del torneo”.

Detallando, Costantini prosiguió: “Para abrir la cancha un día domingo necesitas arriba de $70.000”. Mientras que el hincha Aurinegro también debe hacer su parte y colaborar con la entidad esteña, como solía hacerlo en tiempos anteriores: “La gente no acompaña mucho. Antes, cuando integraba la Comisión Directiva con Melero, recuerdo que metíamos 800 o 1000 personas en la cancha, y con Huracán por el TDI metimos 4.500 personas.

Pero fue decayendo, no sé si será por el poder adquisitivo o diferentes situaciones que desconozco, y al no tener ese apoyo fundamental tenes que pensar y no embargar el club”, sentenció el entrevistado.