Daniel Llaver: “La comuna de San Martín es, sin dudas, la que peor gestionada estuvo en este tiempo”

Así lo aseguró el presidente del HCD en una conferencia de prensa brindada este mediodía junto a los integrantes del bloque Cambia Mendoza. Aseguraron que la deuda alcanza seis nóminas salariales y que, a pesar de esto, el municipio no recurrirá a créditos bancarios para financiarse. Agradecieron a la oposición por aprobar el presupuesto.

La comuna de San Martín aprobó para 2020 un presupuesto total de 2.513 millones de pesos y para cubrir todos esos gastos necesitará de un financiamiento de 510 millones, según explicó el bloque oficialista en rueda de prensa, aunque aclararon que no está en los planes de la comuna recurrir a un crédito financiero o bancario para cubrir ese faltante.

“Para obtener estos 510 millones no se va a recurrir a ninguna entidad financiera, a ningún banco, las tasas de interés para un municipio están por encima del 40% y no podemos endeudar de esa manera a la comuna”, sostuvo el concejal Sergio Dubé y agregó que el financiamiento se obtendrá con 250 millones de pesos no reintegrables de la Provincia, con un ATN que se ha solicitado a la Nación y, finalmente, con un monto de unos 200 millones de uso de crédito con proveedores y contratistas. “Esto nos permite no caer en entidades financieras”, subrayó el concejal radical, quien agregó que sin el financiamiento buscado: “Solo podemos llegar con los sueldos hasta mitad de año”.

El grupo de concejales del bloque Cambia Mendoza sostuvo además que la deuda heredada de la gestión anterior es de 380 a 400 millones de pesos: “De todos modos esa cifra no está cerrada, ya que esta semana se han presentado nuevos acreedores por 18 millones de pesos”, dijo Dubé.

Al respecto, el concejal Daniel Llaver presidente del Concejo aseguró que “la comuna de San Martín es, sin dudas, la que peor gestionada estuvo en este tiempo. Hay comunas que tienen ahorradas cuatro, seis y hasta nueve nóminas salariales, pero en San Martín tenemos seis nóminas para adentro, es decir que la deuda del municipio cubre seis nóminas de sueldo de todos los empleados”.

Al respecto, los ediles oficialistas señalaron que la comuna está negociando con los proveedores el pago de la deuda: “Ellos entienden la difícil situación financiera del municipio y estamos negociando el pago de esa deuda en cuotas y sin intereses”.

En otro pasaje de la conferencia, el bloque oficialista agradeció a la oposición el acompañamiento que hizo para la aprobación del Presupuesto 2020 y destacó además que, más allá de las complicaciones, se buscó bajar el gasto corriente en beneficio de un plan de obras y servicios más ambicioso.

En este sentido y según explicaron los concejales, el Presupuesto bajó del 88 al 70 por ciento el total de gastos corrientes, en beneficio de mejorar la inversión en servicios y trabajos: “El porcentaje que ha ido a obras y trabajo público pasó de $92 millones en el ejercicio anterior a $ 460 millones”, explicó Dubé y Llaver agregó que “parte de esa decisión política de engrosar el dinero para obras tiene que ver con la inversión importante que quiere hacer este municipio para llevar agua potable a todo el departamento”.