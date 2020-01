De chef a jefe de gabinete en Catamarca y ahora director del Banco Nación

La oposición argumenta que Ángel Francisco Mercado no cumple los requisitos para ocupar el cargo. El sobrino de Alicia Kirchner fue designado para presidir la entidad por el decreto publicado el 8 de enero con la firma de Aberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

En un primer momento, la oposición de su provincia hizo notar el descontento. Argumentan que no puede ocupar el puesto por no poseer los conocimientos necesarios para ejercer correctamente. Y hacen notar el lazo familiar que lo ha llevado a la carrera política. En simples palabras es “hijastro” de la ex gobernadora y actual diputada nacional Lucía Corpacci, y sobrino nieto de Alicia Kirchner.

“Mercado hizo un curso de chef en UTGRA, el gremio en Luis Barrionuevo en 2013, fue jefe de gabinete en el segundo mandato de Corpacci y tiene negocios inmobiliarios y una vinoteca en la capital. No es contador y no tiene ningún título de grado. En su designación dice ‘señor’ y nada más” Tiago Puente, diputado provincial catamarqueño de Juntos por el Cambio.



Desde la Juventud Radical aseguraron: «No cumple con los requisitos básicos de probada idoneidad y/o experiencia en materia legal, bancaria y administración monetaria. Hijo y nieto de nefastos personajes de la política nacional y catamarqueña son sus únicas credenciales.»