De Marchi presentó a su compañera de fórmula

Luego de tanto misterio, se conoció el nombre de la precandidata que acompañará en la fórmula a Omar De Marchi, actual intendente de Luján que aspira a suceder al gobernador Alfredo Cornejo. Se trata de Susana Velázquez, una mujer que no tiene trayectoria política partidaria, pero cuenta con un gran desempeño en la docencia.

El binomio De Marchi-Velázquez competirá en las próximas elecciones PASO contra la fórmula Suarez-Abed, del frente Cambia Mendoza.

Desde hace años, Velázquez se destaca por su tarea en el centro de actividades educativas del Bajo Luján, Rinconcito de Luz. Además, es la exesposa del actual intendente de Las Heras, Daniel Orozco. En la conferencia de prensa que se hizo en la explanada de Casa de Gobierno, donde fue presentada oficialmente por de De Marchi, la docente declaró: “He golpeado muchas puertas porque no tenía herramientas para llegar al Estado, pero las respuestas también dependen de que del otro lado haya voluntad de escuchar. Necesitamos un Estado solidario, que escuche a la gente que necesita soluciones rápidas”.

Si bien desde un primer momento el intendente lujanino había anunciado la posibilidad de que fuera una mujer quien lo acompañara en la fórmula, lo inesperado fue la elección de una persona que no posee trayectoria en la política. “Mi experiencia no existe en el ámbito legislativo, pero he hecho política desde otros lugares que me han tocado estar. Si se tiene como prioridad atender los problemas de la gente, no hay otra cosa más que hablar”, afirmó Velázquez en la conferencia de prensa donde Noelia Delgado, periodista de Radio U, estuvo presente para recoger su testimonio.

Durante el último tiempo, De Marchi insistió en la necesidad de reformar la educación en Mendoza y aclaró públicamente que el ítem aula podría flexibilizarse. De esta manera, con una candidata que viene del ámbito educativo busca sacar ventaja sobre sus rivales, que están a la cabeza en las encuestas.

Al respecto, Velázquez declaró que, desde que existe el ítem aula, “los resultados educativos no han variado”, y explicó que se debe a que se ha puesto el foco sobre la cantidad de días que los docentes deben ir a la escuela en vez de tener en cuenta la calidad de los contenidos que se dan y la forma de enseñar. Además, habló sobre los resultados de los exámenes que evalúan los conocimientos adquiridos por los estudiantes: “Son muy egoístas, dejan de lado la parte emocional de los chicos. Un alumno que no comió no puede responder ni alcanzar ningún objetivo. Los programas tienen que ser acordes al lugar donde son ejecutados”.

Velázquez también fue consultada sobre su postura con respecto al aborto legal, seguro y gratuito. Así, en la misma sintonía con Omar De Marchi declaró que está en contra. “Estoy a favor de las dos vidas, el aborto no tiene que ser tratado como un método anticonceptivo”, dijo.

