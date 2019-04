Debora Quiroga negó que vaya a bajar su candidatura a la intendencia

Así se lo manifestó a Tiempo del Este. La edil radical asegura que”voy a competir con propuestas”.

El precandidato a gobernador y referente del PRO, Omar De Marchi anunció que la edil Debora Quiroga sería su candidata a intendenta de Santa Rosa, para competir contra la actual jefa comunal, la radical Norma Trigo.

Sin embargo poco después del anuncio, el PRO santarrosino salió a respaldar la candidatura de la actual intendenta asegurando que “el PRO en Santa Rosa seguirá apoyando este proyecto (en referencia a Norma Trigo) que nos involucra a todos”.

El martes se conoció la respuesta de Debora Quiroga, quien aseguró que se mantiene firme en su candidatura a pesar de no contar con el apoyo del partido del cual es dirigente Omar De Marchi.

“No hay ninguna chance de bajar mi candidatura a Intendente, no soy candidata del Pro de Santa Rosa lógicamente porque la mayoría de los firmantes son funcionarios de la gestión actual”, le aseguró Quiroga a Tiempo del Este.

La edil continuó: “Yo soy candidata a Intendente en la lista de Omar De Marchi, porque fue quien confió en mí y en el equipo de radicales que me acompañan. Voy a competir con propuestas, con trabajo en la calle, no con peleas, no me interesan, no me voy a prender en esa, a la gente no le interesan ya los partidos, la gente apunta a personas con ganas de cambiar la historia”.