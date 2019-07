Débora Quiroga ratificó su apoyo a la candidatura de la kirchnerista Flor Destéfanis

La concejal Débora Quiroga, se dirigió a Tiempo del Este y pidió publicación de un comunicado, que reproducimos textualmente. En el mismo, vierte distintos conceptos y ratifica su apoyo a la candidata del Frente Elegí, Flor Destéfanis, para las próximas elecciones generales de Santa Rosa. Asegura, que no se irá del radicalismo.

Este es el comunicado de Débora Quiroga:

Descargo

» Luego de una difícil semana donde fui noticia por mi decisión de apoyar a Flor Destefanis como candidata a Intendente, quiero ratificar mi postura y expresar que no me iré del radicalismo.



«Que jamás estuvo en duda mi apoyo a la lista de Concejales, sobre todo por la presencia del único radical de la lista Ezequiel Quiles y las demás categorías, incluida el gobernador y vice Rodolfo Suárez y Mario Abed, a quienes voy a acompañar.



«Que perder la elección no me iba a hacer cambiar mi visión sobre este gobierno municipal, al que considero que está manejado por personas de Tunuyán ( secretario de gobierno, director de hacienda, asesor de intendencia, encargado de seguridad, etc); que no se ha preocupado en absoluto por que se generen fuentes de trabajo fuera del municipio, convirtiendo la contratación de personas en una herramienta electoral, dejando rehenes a los santarrosinos que necesitan de un trabajo para subsistir; que no garantiza a los empleados municipales la libertad de expresar sus preferencias partidarias; que tengo dudas sobre la transferencia de los actos; que es totalmente intolerante. Lo dije en campaña y no lo puedo negar solo por haber perdido.



«Flor Destefanis se ha preocupado por integrarme a su proyecto, pedirme aportes para el mismo y considerar que se puede construir un espacio departamental que piense en Santa Rosa, dejando de lado los intereses partidarios.



«Que el radicalismo me enseñó que la libertad y la igualdad son los pilares fundamentales de la democracia, por lo que considero que tengo derecho a elegir mi candidato a intendente sin ser juzgada ni echada del partido.

Que no traiciono a nadie, puesto que este gobierno ya había expresado su falta total de interés por mi acompañamiento.

Flor Destéfanis y Débora Quiroga



«Que ser actualmente Concejal no se lo debo a este gobierno, se lo debo a los santarrosinos que siempre me han acompañado en cada elección de una manera creciente, y gracias a mi trabajo como edil.



«Que poco me interesa lo que digan quienes ni siquiera son afiliados al partido, que eran colaboradores muy cercanos de la gestión anterior y hoy son funcionarios de la actual gestión, y seguramente se adaptarán y adularán al próximo intendente si cambia en diciembre el color político de la comuna, porque así se manejan y todo el mundo lo sabe.



«Que muchos de los que hoy se golpean el pecho por el partido y me señalan no asomaban la cabeza en las diferentes campañas donde el radicalismo perdía una y otra vez en Santa Rosa.



«Que Flor Destefanis no puede ser juzgada por su pertenencia partidaria, no tiene una sola denuncia ni nadie puede decir que sea corrupta.



«Que terminar con la boleta sabana es una de mis mayores preocupaciones, y hoy queda en evidencia que no es prioridad del gobierno, al tiempo con condenan una decisión diferente en una de las categorías de la lista.

Que seguiré trabajando día a día en la calle como lo he venido haciendo y nada me hará quedarme encerrada esperando que las cosas cambien en mi pueblo.



«Gracias por darme la oportunidad de expresarme».