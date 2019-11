Debora Quiroga se desafilió al radicalismo: “Es imposible que me expulsen de un lugar en el que ya no estoy”

La presidenta del Concejo Deliberante de Santa Rosa, Debora Quiroga, confirmó que se desafilió a la Unión Cívica Radical “días previos a la Sesión de Juramento (de los nuevos concejales)” y criticó a la presidenta del Comité Departamental de la UCR, Norma Trigo, porque «el odio no les permitió chequear».

Y acusó a autoridades municipales “porque siguen enceguecidos en su camino del odio”, y a diferencia de los radicales, dice que en la asunción de los nuevos ediles se vivió un “clima de amor y unión”.

Agregó apuntando a Norma Trigo que “no entendieron nada, aún no saben por qué perdieron las elecciones”. Y añadió: “es imposible que me “expulsen” de un lugar en el que no estoy por decisión mía. Consensuada con amigos”. Para Quiroga a los radicales que pidieron su expulsión “el odio no les permitió chequear lo que estaban pidiendo en ese frío comunicado de Comité Departamental”.

Finalmente agradeció, entre otros, a “Flor (Destéfanis) por su contención desde el minuto cero….gracias Justicialismo por darme un lugar que ellos me negaron tanto, y creer y confiar en mí para ayudar al departamento”.

Debora Quiroga obtuvo distintos cargos en su vida política: fue funcionaria del Concejo Deliberante, de la legislatura provincial, concejal entre 2013 y 2017, y 2017 a 2021 por la Unión Cívica Radical. También fue precandidata a intendenta por Cambia Mendoza en 2016 y 2019, enfrentando a Norma Trigo. En todos los cargos y candidaturas llevó el sello de la Unión Cívica Radical.

Solía repetir orgullosa, aún en los momentos de su peor relación con Norma Trigo, que “nací radical, soy radical y moriré radical”. Junto a Roberto Vanín y Ezequiel Quiles, conformó el año pasado el bloque “Unión Cívica Radical”, que le disputó poder interno a Cambia Mendoza. De aquel bloque, solo queda ella como concejal, pero ahora representando al “Frente Santarrosino Todos».

Debora Quiroga y su pedido de desafiliación al radicalismo.

Esta semana, Debora Quiroga fue electa presidenta del Concejo Deliberante con los cinco votos del justicialismo y el suyo.