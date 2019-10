Debora Quiroga y Flor Destéfanis pidieron por el Terciario de Santa Rosa: Marcos Nuarte las envió a reclamarle a Salgado el subsidio de 300 mil pesos que se «perdió»

Debora Quiroga y Flor Destéfanis piden apertura del Terciario de Santa Rosa, cerrado por graves problemas edilicios y cuyos fondos para alquiler “desaparecieron” hace cuatro años. Marcos Nuarte les pidió que le reclamen a Sergio Salgado los 300 mil pesos que para alquiler y mejoras se esfumaron bajo su administración. El Tribunal de Cuentas ya se pronunció al respecto y le reclama 3 millones setecientos mil pesos al ex intendente.

La intendenta electa Flor Destéfanis y su aliada política, Debora Quiroga, hacen campaña pidiendo por la apertura del Instituto de Educación Superior 9-028 «Prof. Estela Susana Quiroga», ubicado en la Villa Cabecera, donde concurren unos trescientos estudiantes.

El edificio donde funcionaba, ha presentado daños edilicios fruto del paso del tiempo y del escaso mantenimiento, pertenece al Arzobispado y presenta daños estructurales, por lo que las autoridades de la DGE lo clausuraron de modo parcial.

Orígenes del problema

En las últimas horas, Tiempo del Este dio a conocer una resolución del Tribunal de Cuentas de Mendoza, donde condena al ex intendente Sergio Salgado y a sus ex funcionarios Franco Ojeda, Walter Funes y Vicente Cato Lezcano, a devolver la suma de 3.700.000 pesos, justamente por no rendir el subsidio que la DGE le giró en 2015 a Sergio Salgado para que pagase los alquileres de esos inmuebles al Arzobispado de Mendoza, quien es el dueño.

El Arzobispado solo pudo cobrar un solo mes (febrero de 2014), mientras que a raíz de ello y denunciado por la DGE, luego de un proceso de investigación administrativa, el Tribunal de Cuentas entendió que “la irregularidad objeto de la presente observación ha generado un perjuicio patrimonial para el Estado, ya que queda expresamente demostrado la falta de pago del canon locativo por parte del Municipio al Arzobispado y por consiguiente, la falta de rendición alguna del monto que le fuera otorgado por la DGE para ese fin”.

De los 300 mil pesos que la DGE entregó al municipio gobernado por Sergio Salgado y destinado al alquiler y a mejoras en el edificio donde funcionaba el IES de Santa Rosa, formalizado a través de un Convenio, el Arzobispado solo percibió 25 mil pesos. De los otros 275 mil pesos, nadie sabe en qué se esfumaron. O tal vez sí, los cuatro responsables citados deben tener algunas pistas.

“No tenemos banderas políticas”

Flor Destéfanis dijo compartir con los estudiantes “una enorme preocupación y por eso estamos gestionando ante la DGE y el Arzobispado, pidiendo audiencias para que den una solución. Acá no tenemos banderas políticas y queremos que Santa Rosa siga teniendo su Instituto de Educación Superior”.

“Que se activen”

En tanto, la edil Debora Quiroga señaló: “Hoy parece que las autoridades que están a cargo de educación no comprenden la importancia que es para nuestro departamento que los jóvenes tengan posibilidad de estudiar y desarrollarse en nuestra tierra. Pedimos por favor que se activen”.

“Concepción kirchnerista”

Por su parte, el secretario de Gobierno Marcos Nuarte, dijo que “esta es la concepción kirchnerista, y esto tiene que ver mucho con Sergio Salgado y Debora Quiroga, y si Flor Destefanis no toma cartas con sus socios políticos, a Santa Rosa le aguarda un futuro angustioso. Los antecedentes de algunos de los que la acompañaron en la campaña, no son curriculum sino prontuarios”.

El funcionario, que fue durante la campaña el blanco predilecto tanto de Destéfanis como de Quiroga, sostuvo: “Es ridículo que Sergio Salgado, el asesor que tenía Destéfanis y Quiroga en materia de educación, se haya robado o hecho desaparecer la plata destinada a pagar el alquiler del Terciario que hoy dicen defender, y de ahí el fallo del Tribunal de Cuentas”.

Destéfanis y Quiroga, aún no se han pronunciado públicamente sobre la sanción del Tribunal de Cuentas a ex funcionarios y al propio Sergio Salgado, hoy uno de los socios políticos principales de ambas concejales.

Además, la DGE dispuso el desalojo del edificio y que las carreras se cursen –transitoriamente- separadas. Dicha medida provocó la reacción del Centro de Estudiantes, que pide que se les solucione el problema del edificio y la continuidad de las distintas carreras.

En el IES se dictan en la actualidad tres carreras de Tecnicaturas (Economía Regional y Enología) y cuatro de profesorado. Estas últimas son de Educación Primaria, el de Música, el de Teatro y el de Inglés, que se han distribuido en instituciones aledañas. Ninguna ha sido cerrada, sino que han sido distribuidas sus carreras en otros establecimientos e instituciones.