Denuncian en la Oficina de Ética al jefe de Hacienda de San Martín

El bloque Cambiemos acusó al titular del área, Walter Carini, de haber entrado en un conflicto de intereses, ya que el funcionario es además, presidente de Inversora Pasip.

El bloque de cinco concejales del frente Cambiemos de San Martín decidió en las últimas horas denunciar al secretario de Hacienda, Walter Carini, a quien acusó ante la Oficina de Ética Pública por una posible incompatibilidad de intereses que mostraría el funcionario, en perjuicio de los intereses de la comuna y los vecinos.

Carini lleva más de diez años al frente del área de Hacienda de la comuna de San Martín y sin ser un cuadro político, el funcionario le ha rendido frutos al intendente Jorge Gimenez, manteniendo los números de la comuna relativamente ordenados.

Sin embargo, en los últimos años Carini asumió además la presidencia de la Inversora Pasip, la empresa encargada de la administración del parque industrial de Palmira y ahí, el bloque de Cambiemos de San Martín ha señalado una incompatibilidad de intereses que, a criterio de los ediles, estaría perjudicando a la comuna y a los vecinos. La denuncia ya fue presentada con la firma de los cinco concejales que forman el frente opositor y ahora es la Oficina de Ética Pública la que tendrá que resolver si existe o no un conflicto de intereses.

“Mientras tanto, lo lógico sería que Carini sea apartado del cargo de secretario de Hacienda y es el pedido concreto que este viernes vamos a realizarle al intendente Jorge Gimenez”, comentó el edil Mauricio Petri, autor de la denuncia que firmó todo el bloque.

A mediados de octubre, el Concejo Deliberante analizó dos proyectos relacionados con el Pasip y de esos trámites surgió entre la oposición, la idea de que pudiese haber algún tipo de irregularidad en la situación de Carini, que era a un mismo tiempo, secretario de Hacienda y presidente de la Inversora Pasip, donde la comuna tiene el 56 por ciento de las acciones.

Los concejales de Cambiemos creen estar en lo cierto al afirmar que Carini representa en Pasip, no solo los intereses del municipio sino y fundamentalmente, los del grupo de socios privados con que cuenta la comuna en esa firma: “La inversora Pasip es una sociedad anónima y ninguna de ellas hace beneficencia sino que buscan el lucro, que es a lo que aspira cualquier privado”, señaló Petri y completó: “El problema es que ese interés por el lucro puede estar en conflicto con los intereses del municipio en bien de sus vecinos”.

Carini señaló que no cree estar estar en un conflicto de intereses y sostuvo que “siendo el municipio el principal socio de la Inversora Pasip, lo que corresponde es que tenga un funcionario que vele por sus intereses y en este caso soy yo”. De todos modos, agregó que prefiere no hacer declaraciones más profundas hasta que no conozca el contenido de la denuncia. “Todavía no me citan y cuando lo hagan voy a ver los detalles de la denuncia y armaré mi defensa. De todos modos y si existe algún tipo de conflicto de intereses, no tengo problemas en dar un paso al costado en Pasip. Siempre habrá alguien de la comuna dispuesto a velar por el municipio”.