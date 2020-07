Destéfanis coordina acciones para la puesta en funcionamiento de la ex fábrica Lanín

La intendenta Flor Destéfanis se reunió con Miguel Ángel Scelta, actual propietario de las instalaciones, para coordinar acciones que permitan avanzar en la puesta en funcionamiento de Lanín.

El encuentro tuvo lugar durante la mañana en las viejas instalaciones de la fabrica Lanin,ubicadas en la calle Guiñazú del Distrito Las Catitas y participaron la intendenta Flor Destéfanis, Miguel Scelta (actual propietario de la fábrica) junto a sus hijos, el secretario de Gobierno Leonardo Saile, y el director de Desarrollo Económico José Pelaez , «quienes recorrieron el lugar y analizaron los pasos a seguir para que después de 15 años de abandono y deterioro, la fábrica Lanin, vuelva a producir tomate y pimiento enlatado en Santa Rosa», indicaron desde el municipio.

Scelta, empresario que se dedica a la elaboración de conservas de frutas, hortalizas y legumbres, subrayó «se está trabajando para que la fábrica genere fuentes de trabajo de forma directa e indirecta»

«Queremos que se produzca todo acá en Santa Rosa: la materia prima, la elaboración y el transporte del producto», indicó el empresario.

«La idea nuestra es convocar a la gente del Departamento para tratar de reflotar, no solo esto, sino un montón de cosas de lo que fue el Departamento en su momento, apuntando especialmente a la juventud, a que tenga un lugar, un arraigo, que no se pierda, que no se vayan del Departamento, que el departamento puede tener muchas posibilidades de crecimiento colectivo y crecimiento individual», agregó Scelta.

Por otra parte, la comuna recalcó «el gobierno Municipal trabaja en un plan de desarrollo estratégico, que permita definir la demanda actual de las empresas en cuanto a mano de obra capacitada».

«Queremos que nuestros jóvenes sean demandados como mano de obra capacitada por este tipo de empresas o las futuras que se instalen en nuestro parque industrial», comentó Destéfanis, y agregó » por eso vamos a realizar un Foro próximamente con empresarios, directivos de establecimientos secundarios, CCT, jóvenes egresados y académicos para contarles nuestro plan estratégico para los próximos años y sumar sus ideas y opiniones. Tenemos que diversificar nuestra matriz productiva y para eso vamos a necesitar mano de obra capacitada»

Leé también: Conforman mesa interdisciplinaria que propone poner en funcionamiento el parque industrial en Santa Rosa

Finalmente la mandataria manifestó su agradecimiento a Scelta y concluyó «Cuenten con nuestro apoyo en todo lo que necesiten, vamos a trabajar de manera conjunta para que esta fábrica, que además tiene un valor histórico y emocional para los santarrosinos, se ponga nuevamente en funcionamiento»