Día del Amigo en tiempos de aislamiento

Este 20 de julio será un día particular para la celebración del amigo por culpa de la pandemia

“Éramos, como quien dice tiernamente amigos, dos pequeños vagabundos a lomo del río…”, dice Víctor Heredia en su hermosa canción Tiernamente amigos, una de las tantas obras bellamente dedicadas a esa otra parte del ser humano que es un amigo.

Pero este 2020 será distinto a la hora de las celebraciones. Algunos se podrán juntar en un lugar público, restaurantes o bares, pero muchos se quedarán con las ganas de verse ya que están prohibidas las reuniones, tal vez las más deseadas por la mayoría, en la casa de uno de ellos.

Quedará para otro momento el esperado asado con la larga sobremesa de anécdotas, de ponerse al día sobre el presente y sueños de cada uno, alguna que otra guitarreada y muchos brindis. Pero es necesario que nos cuidemos todos, y esto un amigo, si se precia de tal, lo entiende.

Quedará entonces la puerta abierta a los innumerables mensajes por whatsapp de los que son verdaderamente amigos y de los que son buenos conocidos y que llenará la memoria del teléfono. Los menos preferirán el llamado, tal vez más humano que el otro medio y muchos no lo necesitarán, porque están siempre y no precisan de un día para demostrar cuán amigo es.

Atahualpa Yupanqui solía contar la anécdota de haber escuchado a un señor de nombre Justino Leiva decir en referencia a un amigo. Leiva dijo: “un amigo es uno mismo con otro cuero”. Profunda sentencia la del hombre.

Para profundizar en esta relación humana tan sentida y necesaria, hemos elegido para cerrar la nota el inmenso poema de Armanto Tejada Gómez, La vida dos veces.

Feliz día.

La vida dos veces

Armando Tejada Gómez

Miren cómo sonaba allá en mi barrio agreste este nombre caído de los mares lejanos: Toddy Deussán. Un chico alimentado a lirios. Una flor de su madre que soñaba otra vida. Supe que no querían que jugara conmigo porque yo era la forma del pánico y el hambre y la más descarada miseria por el mundo. Pero Toddy, esa gracia hecha de mimbre y aire, vivía hipnotizado por mi gran aventura. Cuando huía del ojo celoso de su madre se acercaba a mi sombra con cierto desenfado, me mostraba sonriendo sus ignotos tesoros y me buscaba el lado más pájaro del alma.



El descubrió en mis ojos cierto país del sueño donde se desnudaba un ángel con harapos, algunos yacimientos de enterrada inocencia y un gran rompecabezas de ternura en mis manos.



Un día, ya vencidos por nuestra resistencia, los padres me dejaron entrar en el santuario, nos sirvieron un río de leche y medíaslunas y yo los deslumbré dibujando caballos. Después, siguió la vida, como siempre sucede, volvió el viento de agosto y crecieron los árboles; sus padres, que tenían el sueño de otra vida, una tarde ceniza se mudaron de barrio. Yo olvidé al canallita en un cruce de esquinas, entré al jornal violento del vino y los obrajes, vestí los portentosos pantalones del viento y descubrí mi oficio de fábula y guitarra.



Toddy, se llama A!fredo Deussán, vive en Mendoza, casó con otro mimbre hace muchos veranos, seguramente tiene un puñado de niños y es una pajarera su comedor de diario.

Acaso, un año de éstos, cuando vuelva al oeste, llame a su puerta clara y despierte sus pájaros, sólo porque un amigo es la vida dos veces y desde aquella tarde no dibujo caballos.

