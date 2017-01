Docentes contaron las penurias que debieron padecer luego de denunciar a la directora de la Escuela Juan Káiruz

Marcelo Leal (42) y Mario Valdéz (42), denunciaron hace 4 años a la directora de la escuela 4-064 Juan Kairúz, de Palmira, por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos del establecimiento educativo. Y en conversación con Tiempo del Este, contaron las penurias que han padecido desde aquel entonces. Algunos padres y alumnos, aceptan hablar pero por temor a las represalias, piden que no se mencionen sus nombres.

A partir de allí, empezó para ellos un largo padecer, que dura hasta el día de hoy. Aseguran que fueron escrachados, amenazados, sufrieron deterioros físicos y psíquicos y que, antes de irse, la gestión de la Dirección General de Escuelas en ese momento a cargo de Inés Aprille de Volmer, “limpió” los legajos y antecedentes de todas las pruebas que habían aportado.

Pero eso no es todo, porque destacan que fueron trasladados y su salario se redujo notablemente, ya que les quitaron horas cátedra y les produjeron un daño económico que, hasta el día de hoy, perdura.

Leal se desempeñaba hasta 2012 como docente en doble escolaridad y brindaba clases de apoyo en Ciencias Naturales, y en la doble escolaridad, daba materias en general. Valdés era docente administrativo y estaba a cargo de un sector del comedor escolar.

Valdéz denunció sobrefacturaciones en la adquisición de alimentos para los alumnos, hecho que lo amplificó ante el supervisor Gustavo Funes, aunque cuando las cosas tomaron un cariz más virulento, debió acudir a la Fiscalía de Estado, a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados y hasta la Junta de Disciplina de la DGE.

A partir de allí “hubo persecución, hostigamiento y se nos mandó una nota a través de un escribano emplazándonos a rectificarnos de nuestra denuncia”, dice Leal.

Reacción

Tras la denuncia realizada, a ambos docentes se les prohibió el ingreso a la escuela, y aseguraron haber sufrido “amenazas” constantes a través del “Facebook y celular”, hecho por el que acudieron a la Fiscalía 12.

Su abogada en esa instancia, María Angélica Escayola “no nos dio ninguna solución”, y remarcan su decepción luego de enterarse de que “tenía una idea política afín hacia nuestros denunciados”. Y coinciden: “Nos sentimos engañados”.

María Angélica Escayola de Guevara, titular del movimiento Evita, en Mendoza

Llegó un momento en que “todo lo que hicimos y denunciamos se perdió en el cajón del olvido”, dice Valdéz con amagura.

“Todo esto me afectó mucho, porque lo que atravesamos no fue fácil y tuvimos que estar de licencia por psiquiatría, esto afectó a mi esposa e hijos inclusive hasta el día de hoy, que no está resuelta la situación, porque estamos atravesando un muy mal momento”, confiesa Leal.

El caso de Valdéz fue peor: “Todo esto que sufrí, me descompensó no solo desde lo psicológico o psiquiátrico, sino que también me produjo una úlcera que me llevó a estar internado durante varios días con serios riesgos para mi vida”. Además, durante ese lapso y por los problemas económicos y su estado de salud, sufrió la separación de su esposa y el alejamiento de su hijo, hecho que lo hundió en la depresión.

Con esta situación y luego de terminado el gobierno de Francisco Pérez, los denunciantes aseguran que “todo lo que aportamos a la DGE y a la Junta de Disciplina, que estaba en nuestros legajos, desapareció como por arte de magia”. Y añaden: “Alguien nos dijo que nosotros estábamos casi como NN y que antes de irse los miembros de la DGE “limpiaron” todo”. Un día de 2013, que habían acudido para ampliar la denuncia, un miembro de la Junta de Disciplina de la DGE les ordenó a Leal y Valdéz que se retirasen “o nos sacaban con la policía”, según recuerdan con tristeza.

Actualmente, con 4 horas Leal y 6 Valdez, cumplen funciones en la Supervisión Centro, ubicada en Guaymallén. Demasiado poco en relación a las 30 horas que tenían antes de ser suspendidos, por lo que aguardan con expectativa que la Dirección de Técnica y Trabajo “nos brinde la posibilidad de trabajar más porque lo necesitamos. Somos víctimas de una injusticia”, puntualizan.

De denunciada a denunciadora

La actual directora de la Escuela Káiruz, ocupa ese cargo desde hace 24 años: “Yo soy kirchnerista y defiendo la gestión de la Presidenta, tengo mi ideal. Además, cuento con el apoyo del gobernador Paco Pérez que está al tanto de mi gestión”, admitió a Diario Los Andes en enero de 2012. Ahora, ha sumado el cargo de delegada gremial.

María Cristina Gauna, aconsejada por los abogados del Sute, denunció a Néstor Javier Américo, Director de Técnica y Trabajo de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, en la Unidad Fiscal que funciona en la Comisaría 28 de Palmira. Dijo sentirse “violentada” por una visita sorpresiva que realizó Néstor Américo. Sucedió el 22 de agosto de 2016 y algunos docentes del establecimiento educativo, creyeron ver en esta acción “una cortina de humo para tapar otras cosas”, según confiaron a este portal y – al igual que algunos padres de alumnos- pidieron que no se mencionasen sus nombres por temor a las represalias.