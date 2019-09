Dos importantes obras viales quedaron inauguradas en Rivadavia

Se trata del nuevo puente que une los distritos Santa María de Oro y Los Campamentos en Rivadavia y de la repavimentación de los 12 kilómetros de la Ruta Provincial 62. Ambas realizaciones representan mejor integración y seguridad para un amplio sector urbano y productivo del departamento.

El Gobernador Alfredo Cornejo participó de la inauguración del Puente Badén sobre el río Tunuyán en la calle Liniers, Santa María de Oro en Rivadavia. Posteriormente, inauguró el tercer tramo de la Ruta 62 (desde Libertad hasta calle Ozam, km 12) en el mismo departamento.

De la inauguración del puente badén también participó el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner; el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco; el intendente de Junín, Mario Abed; el intendente electo de San Martín, Raúl Rufeil; el director del Hospital Saporiti, Manuel Liberal; la directora de la escuela Presbítero Olguín de la zona Los Campamentos, Norma Romo, legisladores provinciales y miembros del ejecutivo.

La construcción del nuevo puente une los distritos San María de Oro y Los Campamentos. Durante el acto, el gobernador dijo: “Estamos inaugurando el puente badén sobre el río Tunuyán que une dos distritos de Rivadavia que estaban separados porque el puente se había caído en el 2007, ahora lo hemos recuperado y hoy conecta las 2 localidades después de 12 años y permite un acceso directo al centro de Rivadavia para acceder a los servicios de educación y salud. Esto fue un trabajo conjunto entre Vialidad provincial y la comuna”.

La obra representa superar años de inconvenientes producidos por intensas lluvias y la crecida del río Tunuyán inferior que impedían la comunicación entre ambos distritos.

“La falta de una estructura apta para resistir el aumento del caudal del río era una necesidad de muchos años en este sector. Por esa razón se diseñó un puente badén de 20 metros de luz que implica devolver una comunicación segura a una de las zonas productivas más importantes de Mendoza. La obra se complementa con la repavimentación que desarrollamos sobre la Ruta Provincial 62 (“La Florida”) y la reconstrucción de calle Galigniana, entre otras”, indicó Oscar Sandes, administrador del ente vial.

El nuevo puente implica restablecer el vínculo de las calles Liniers y Nueva Gil posibilitando que todo el tránsito que proviene del carril Almirante Brown continúe en dirección a la Ruta Provincial 62 y zonas vecinas.

Esto es, recuperar el contacto con la escuela Presbítero Olguín, evitar un recorrido de unos 20 kilómetros para comunicar Santa María de Oro y Los Campamentos, posibilitar el vínculo entre los establecimientos industriales y bodegas de la zona y restablecer un circuito elemental para los productores de Rivadavia especialmente en época de cosecha.

La Ruta Provincial 62

Tras el tradicional corte de cinta, el gobernador Cornejo tomó la palabra y dijo: “Hoy inauguramos 12 kilómetros de ruta, en un trabajo conjunto entre Vialidad y el Municipio que colaboró aún cuando no es una obra de su competencia. El intendente entiende que esto lo sacamos adelante entre todos. Vialidad provincial cuando yo asumí el Gobierno ni siquiera funcionaba, no tenían planes, ni proyectos, ni maquinas, hemos intervenido 8 mil kilómetros de ruta, de los 16 mil que tiene toda la provincia y solo lo hemos hecho en 4 años. Todavía falta mucho por hacer, pero en los 8 años anteriores no hicieron nada”.

“Es importante la valoración de esta administración, el pueblo de Mendoza necesita una sucesión de buenos gobiernos, un mal gobierno en 2 o 3 años destruye lo hecho, por eso hablamos de buenos gobiernos sostenidos para mejorar el interés general de todos. En Rivadavia hemos hecho viviendas y obras de cloacas y agua, a pesar de la crisis nacional no hemos parado ninguna obra y hemos hecho crecer a la provincia. Todo lo hemos hecho en equipo con buenos intendentes. Esta obra de 12 kilómetros es representativa de la Mendoza profunda, donde hay producción y turismo”, agregó el mandatario.

A su turno, el intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, cuya administración invirtió $35 millones, dijo: “Tanto el puente badén en Santa María de Oro como esta obra son muy importantes para toda la comunidad, ya que ambas le dan conectividad a las localidades de nuestro departamento”.

La ruta provincial 62 es un eje principal para el área productiva ubicada en el sector sur de Rivadavia, donde tiene lugar numerosos barrios, escuelas, bodegas y establecimientos agroindustriales.