Dos producciones con aroma a esperanza

Los cantautores Alejandro Sicardi y Nahuel Jofré editaron sendos compactos con canciones propias

Una vieja canción del por entonces naciente rock nacional, extraída de la Ópera Rock: Sudamérica, o el regreso a la aurora del mítico grupo Arco Iris decía: “Algo se está gestando, lo siento al respirar, es como una luz nueva que en mí comienza a hablar…”. Y con ese criterio de luz nueva que lleva el solitario tiempo de la gestación artística, los cantautores Alejandro Sicardi Y Nahuel Jofré han editado sus propios discos con obras de su autoría.

Algo poco común por estos tiempos de la canción de raíz folklórica. Los falsos modelos de éxito actuales han hecho mella en los artistas mendocinos, casi obligándolos a tomar un repertorio ya probado para una más rápida llegada al público.

Eso incidió, por añadidura, negativamente en la gente que escucha música o asiste a los espectáculos, porque no va en busca de algo nuevo, sino que se queda tranquilo con lo ya conocido.

Estos trabajos vienen a doblar la apuesta. Discos nuevos con canciones nuevas. A ponerle oreja pues.

Los grafitis de Sicardi

Alejandro Sicardi ha decidido ponerle nombre y apellido a su Grafitis, y en lugar de una pared o piedra, lo plasma en poesías y canciones con un marcado contenido social. Lo destacable es que la obra logra decir lo que no se dice habitualmente sin caer en el panfleto. Sus letras están muy cuidadas y dejan un mensaje claro en temas en que la conserva sociedad menduca muchas veces evita hablar.

Los ritmos son variados, pero si me apuran, me quedo con los temas cuyanos, no por localismo, sino por la belleza de las tonadas, en particular, y por el riesgo que asume en los aires de cueca y el gato, en general.

La calidad interpretativa es destacable como el excelente sonido final del compacto.

El vuelo cancionero de Jofré

He aquí otra jugada fuerte, “al hueso”, sin ningún golpe de efecto superficial. Canciones en Cuyo vuelo es el disco editado por Nahuel Jofré, un joven cantautor mendocino comprometido con su tiempo y dispuesto a reflejarlo en sus canciones.

La realidad mendocina, en todos sus bemoles, pasa por las letras de este compacto muy cuidado en su producción toda. Y hasta se anima a ponerle música a un poema del mismísimo Armando Tejada Gómez logrando una bella obra.

Nahuel es otro de los jóvenes que hacen suponer una continuidad de alto vuelo en el panorama musical, no solo cuyano, sino nacional. Hay madera creativa e interpretativa y una permanente presencia en todos los ámbitos y espacios dedicados a un nuevo cancionero.

Está haciendo las inferiores con mucha conciencia. Cuando llegue a primera, que será en muy poco tiempo, tendrá un amplio recorrido que le dará mayor sustento a su trabajo.

El público, la pata que falta

La mesa está servida con un menú preparado con amor por el canto popular cuyano y mucha profesionalidad.

A esa mesa le falta la pata del público que hoy por hoy no está acompañando a las propuestas artísticas mendocinas. No hay, al menos, curiosidad por descubrir intérpretes y cancioneros que emergen como agua de manantial.

Y todos sabemos lo que pasa cuando una mesa no está bien afirmada a la tierra. Se cae, echando a perder todo lo bueno que estaba sobre ella.

Que no pase con Sicardi y Jofré, porque: “Algo se está gestando, lo siento al respirar, es como un viento nuevo que nos reunirá…”.

Por Roberto Mercado

romercado1962@yahoo.com.ar