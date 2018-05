Dos testigos principales complican la situación de Salgado: afirmaron que él tenía el manejo del dinero, ya sea porque se lo dejaban en su despacho o en su casa

Dos testigos principales complicaron la situación de Sergio Salgado, en la cuarta jornada de debate: su ex mujer dijo que Salgado tenía plata de La Salada en casa y su ex secretaria privada, Gisella Ruggeri aseguró que la recaudación del estacionamiento de la feria, solía quedar guardada en un cajón con llave en el despacho del ex intendente. Barbara Dorcemaine aseguró que en la vivienda que compartían se guardaba esa plata de la playa de estacionamiento: “Venían funcionarios a traer dinero”, sostuvo. En ambos casos, el ex jefe comunal poseía el manejo del dinero obtenido, de acuerdo a los testimonios

El juicio contra Sergio Salgado, el ex intendente de Santa Rosa, avanza hacia su desenlace y en la última jornada de esta semana quedó en claro un dato: Salgado tenía acceso al dinero que generaba la playa de estacionamiento de La Salada, ya fuese porque el dinero se guardaba en su despacho, como señalaron sus propios funcionarios, o porque se dejaba en su casa, como declaró su ex mujer Bárbara Dorcemaine.

E incluso, si el objetivo de haber administrado la playa de La Salada entre setiembre de 2013 y marzo de 2016, que fue la época en la que el predio estuvo bajo control municipal fuese noble y el dinero iba para entidades del departamento, se hizo de manera informal, sin registros en Rentas de la comuna ni en la contabilidad general del municipio, por lo que no está claro y es casi imposible de establecer, cuánto dinero generó la playa en ese tiempo.

Este viernes eligieron declarar tres de los ex funcionarios de Salgado, acusados junto a su jefe por el delito de concusión, por el irregular manejo de la playa. Gisella Ruggeri, que fue secretaria privada aseguró que nunca manejó plata de La Salada, que tampoco fue a la feria en calidad de funcionaria y que ella era la encargada de armar las listas de clubes, escuelas, uniones vecinas y otras entidades que buscaban administrar la playa.

Dijo también que ella tenía la llave del despacho de Salgado y que los sábados se la pedían para llevar el dinero de la recaudación de la playa: “Se guardaba allí hasta el lunes, cuando se le entregaba a la entidad que había trabajado ese fin de semana”.

Luego pidió declarar Flavio Araya, quien fue jefe del área de Acción Social y la persona encargada de administrar en la playa, el trabajo de las distintas entidades. Araya dijo que en La Salada, cada sábado él entregaba las entradas numeradas a la entidad beneficiada, que ellos hacían el cobro de los autos, que luego se les pagaba a la gente de seguridad y limpieza que habían estado ese día y que lo que quedaba era la ganancia que se llevaba el beneficiario: “El dinero lo guardaba en la oficina de Salgado con la llave que Gisella Ruggeri me daba. El lunes se entregaba la playa y nunca hubo un problema de plata, ninguna entidad se quejó porque le faltara dinero”, contó el ex funcionario.

Marcial Ibarra, que fue jefe de Desarrollo Social contó que su tarea en La Salada fue la de armar las listas de artesanos y kioscos que tenían un lugar en la feria, pero que nunca tuvo algo que ver con la playa y negó también haber manejado dinero de ese sector de la feria.

Luego fue el turno de Barbara Dorcemaine, que aseguró que en la casa que compartía con Salgado había plata de la playa de estacionamiento de La Salada: “Lo sé porque Sergio (Salgado) me lo dijo, él me contó que era plata de la playa de La Salada. Se guardaba en una caja negra, como de zapatos o botas”.

Dorcemaine dijo que Salgado mandaba a funcionarios de su gabinete a llevar o a sacar plata de allí y que la caja permanecía toda la semana en la casa y que “el fin de semana se la llevaban para la recaudación de la playa”. Respecto al tiempo que esa caja estuvo en la casa, dijo que no lo recordaba, como tampoco el destino de esa plata: “Sergio decía que era para ayuda solidaria pero yo no lo sé”.

Después llegó la declaración de Sabrina Nieto, que fue pareja de Araya y que declaró ante el tribunal que Araya estaba a cargo de la playa de La Salada, “desde antes de que se empezaran a anotar las instituciones. Eso tiene que haber sido como a mitad de año o después y él ya manejaba la playa desde enero de 2014. Lo recuerdo porque yo lo acompañé varias veces”, dijo la joven y cerró: “En la época en la que las entidades manejaban la playa, el dinero que recaudaban era para ellas, eso es lo que él me dijo, pero la plata que se juntaba en los primeros meses no sé para qué se usó”.

Dineros desviados

En cuanto a la plata que recibió el municipio en 2011, un millón y medio de pesos, destinado a una planta de destete precoz que inicialmente se iba a ubicar en las inmediaciones de la planta del Iscamen, declaró el ex titular de ese organismo, Leandro Montané.

El ex funcionario provincial ratificó que esa plata estaba destinada a un fin distinto al que fue ocupado (pagar sueldos y aguinaldo municipales), y que se enteró del desvío de fondos “de manera informar, a través de gente de la Fiscalía de Estado”.

El lunes no habrá audiencia y el tribunal podría trasladarse al departamento de Santa Rosa, para observar los trabajos que se hicieron en la llamada planta de destete precoz. El martes, se podría avanzar en la toma de declaración a otros testigos y -quizás- hasta los alegatos, aunque el fallo del tribunal se produciría recién a fines de mayo, puesto que su presidente Armando Martínez, tiene previstas unas vacaciones que empezará a tomar a partir del próximo miércoles.

El cargo que afronta el ex intendente y algunos de sus funcionarios por este tema, está encuadrado en administración fraudulenta.

(Ulises Borderil)