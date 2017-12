Dramático testimonio de Jessica, la esposa del palmirense Fernando Santilli, tripulante del Submarino ARA San Juan: “Me quedé viuda”

Horas cargadas de dramatismo y angustia, viven los familiares de los 44 tripulantes del Submarino ARA San Juan, cuando se cumplen este miércoles ocho días en la que interrumpieron la comunicación con la base.

Jessica Gopar (33), la esposa del Cabo Principal electricista Fernando Santilli, oriundo de Palmira, habló desde Mar del Plata con los medios de comunicación, donde acompañada de otros familiares de la tripulación desaparecida exteriorizó su dolor por la situación que atraviesa, mientras algunos indicios que perciben les hace temer lo peor.

“No estoy enojada con Dios, pero estoy muy dolida. Yo no sé cómo va a seguir esto, pero sí sé que cada día va a ser peor”, expresó en cuanto a cómo se encuentra su fe de persona creyente.

Recordó el principio de la pesadilla: “El miércoles (16 de noviembre) me llamaron a las once menos veinte de la noche, y me dijeron que no había comunicación (con el submarino). Pero yo no me preocupé porque Fernando no era la primera vez que hacía una navegación, porque él hace 15 años que era militar y nueve que era submarinista”.

“Yo estaba decidida a esperar, pero hoy (jueves) me levanté con el presentimiento de que algo había pasado. Hoy no me han dado ninguna razón de lo que ha pasado, pero ellos (las autoridades de la Armada) lo van a decir. Y ustedes saben que si explota algo, cómo van a aparecer los cuerpos”, aseveró entre lágrimas, a veces hablando en presente y otras en pasado, respecto a Fernando.

Si bien la armada puso un cuerpo de psicólogos y psiquiatras a disposición de los familiares, Jessica dijo que había rehusado de los mismos porque Fernando “tiene un hijo lo sigo diciendo, aunque no se encuentre su cuerpo” y que ella estaba abocada al cuidado del pequeño Stefano, que el último 5 de noviembre cumplió su primer añito, mientras su padre se encontraba en misión con el submarino.

Y pronunció las palabras que jamás hubiese querido pronunciar: “El primer día que considero ir a la base, me entero de que me quedé viuda”.

“Me interesa la palabra del presidente Macri, pero nunca más me va lo va a traer a Fernando”, dijo respecto a la reunión del presidente con los familiares de los desaparecidos.

Dirigiéndose a los periodistas, clamó: “Lo único que les pido es que no nos dejen solos, porque no se sabe que es lo que va a pasar. Al principio todos nos ayudan pero luego nos quedamos solos”.

Definió a Fernando como un ser “maravilloso, mi primer hombre, mi primer amor, siete años de novio y trece años juntos. Nos costó mucho que Dios nos mandara un hijo y que –Stefano Felipe Santilli- lamento que no lo pueda disfrutar, pero él sabe que su padre era un gran padre, porque todos lo conocen.

En referencia a los demás familiares de los tripulantes, aseguró que “nos vamos a unir y esto no va a quedar así, se tiene que hacer justicia. No me va a servir una placa que diga “los héroes del San Juan. Pero sí, son los héroes del San Juan, los guerreros del San Juan, porque no sé cuánto han sufrido ni como han estado. Ellos se fueron a la navegación normal como tantas veces, y no van a volver nunca más, nunca más”.

Respecto a su estado de ánimo, destacó: “Yo era la única pesimista que pensaba que no iban a volver, porque pasaba el tiempo y no había información. Ellos (los tripulantes) están preparados para afrontar cualquier circunstancia, pero la familia no, solo espera que pase el tiempo para el reencuentro”.

Quebrada por las lágrimas, resaltó que “siento orgullo por Fernando y si me está escuchando desde algún lado, que sepa que lo amo y que su hijo va a salir adelante porque tenemos mucha gente que nos está ayudando, sus papás de Mendoza, los míos de Necochea”.

En cuanto al futuro, anticipó que “no nos vamos a quedar en la casa mirando las fotos de nuestros maridos, pensando si les vamos a llevar una vela, una flor…porque no se sabe nada”.

Mientras Argentina ha sumado una vasta ayuda internacional en los últimos días, submarinos, barcos y aviones que intentan dar con el ARA San Juan, la noticia que provocó un quiebre fue la palabra del vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, quien aseguró este jueves que el Gobierno recibió información a través del embajador argentino en Austria, Rafael Grossi, de que “hubo un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión” el miércoles 15 de noviembre en la zona del último contacto del submarino.

“Se recibió una información sobre un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión”, sostuvo el marino.