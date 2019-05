Eduardo Sancho, presidente de FECOVITA, consideró a la actual cosecha como “buena y con uva de calidad” y llamó “a trabajar en conjunto para superar la crisis”

La Bodega Toro de San Martín, cobijó a dos mil productores que acudieron al almuerzo de celebración de fin de cosecha convocado por la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas. Cosecha buena y con uva de buena calidad, es el balance con el cual el titular de FECOVITA, sintetizó a la presente cosecha, e hizo un llamado para trabajar en conjunto “para superar la crisis” del sector y del país.

Eduardo Sancho, titular de FECOVITA estimó que “este evento es un hecho muy importante para nosotros. Ha sido una cosecha buena y con uva de buena calidad, porque las condiciones climáticas nos acompañaron, aunque en cuanto a la cantidad no sabemos cómo va a terminar, porque aún faltan dos semanas de cosecha para algunas cooperativas, pero estimamos un aumento de un 10 % en la producción de la uva, lo que no quiere decir que sea el promedio de la provincia o el país, sino que me refiero a nuestras cooperativas”.

Comercialización

“Hay una recuperación y estamos apostando desde la vitivinicultura las exportaciones, pero sabemos que el mercado interno está complicado hasta que la economía argentina no arranque nuevamente, por eso el mercado interno está complicado”, manifestó.

Eduardo Sancho, Jorge Giménez, Alfredo Cornejo y Carlos Iannizzotto, brindan en el almuerzo de fin de cosecha.

Describió a la difícil situación como que no es exclusivamente del vino sino que “en la mayoría de los productos ha bajado el consumo, pero en los últimos meses el vino, si bien ha bajado, al menos se ha mantenido en los últimos meses, y el vino tinto aumentó un poco el consumo en el último mes y bajó un poco el de blanco”.

Cortocircuitos en COVIAR

En cuanto a la reciente polémica entre el intendente de Junín y la COVIAR, para Sancho “eso ya pasó, me parece, y es fruto de la campaña que empieza a exacerbarse. Hubo aclaraciones de las dos partes. La COVIAR se reunió con Mario Abed y Rodolfo Suárez y creo que la situación está superada”.

“Si el gobierno nacional está sentado y el gobierno provincial con la COVIAR, por ley nacional, indudablemente es un lugar que hay que fortalecer sí o sí. La COVIAR tiene que mejorar, en muchos aspectos, pero eso no quiere decir que no haya funcionado, porque en 2017 y 2018, apoyado por el gobierno provincial, se han conseguido muchas medidas y si no hoy estaríamos complicados con el impuesto al vino y las retenciones para las exportaciones, reitero que hoy estaríamos mucho peor que en este momento”, expresó.

Sancho llamó a la unidad de las partes y afirmó que “la clave es trabajar en conjunto y de esto se sale con humildad y trabajo institucional. Porque si empezamos a destruir las instituciones desde afuera, complica, pero si las críticas se hacen desde adentro eso ayuda, porque se puede mejorar y fortalecer los vínculos que se han costado armar”.

Crisis vitivinícola

Reconoció que “la crisis vitivinícola, es innegable y el precio del vino está muy bajo, pero esta crisis no es de los últimos diez años. Porque nosotros tuvimos un muy buen precio entre 2016 y 2017, en 2018 fue muy malo y este año muy malo. Los responsables de esto no es COVIAR ni el gobierno provincial, pero hay medidas nacionales que nos han afectado. Pero hay que buscar las soluciones y aplicarlas, trabajar mucho. Tenemos un país que todos los días nos cambia las reglas del juego, con el tipo de cambio y nos hace bajar el consumo interno. Además, teníamos reintegro a las exportaciones y luego nos la quitan. Son reglas que pone la nación y a veces el mundo, pero tenemos que adecuarnos a eso y la forma es trabajar en conjunto”.

Almuerzo de fin de cosecha en bodega Toro

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo aconsejó a los productores a insertarse en el asociativismo para hacer frente a las coyunturas y realizó un balance de su gestión (ver nota aparte).

“Gracias a Dios hemos cosechado”

Tras las palabras de bienvenida del intendente Jorge Giménez a todos los presentes, hizo uso de la palabra Carlos Iannizzotto, presidente de CONINAGRO y miembro de FECOVITA y ACOVI, quien describió a la coyuntura actual como de “dificultades serias y de situaciones de precariedad en los precios que hace que nuestro producto hoy no atraviese su mejor momento, pero gracias a Dios hemos cosechado” y exteriorizó su adhesión al “acuerdo” de distintos sectores que motoriza el gobierno nacional.

“Acuerdo nacional”

Iannizzotto, festejó en nombre de CONINAGRO “esta idea del acuerdo nacional, de la unidad nacional, porque lo necesitamos señores políticos, porque necesitamos salir de esta situación de pobreza por una situación de rentabilidad, de una carencia en cuanto a caminos y conectividad, por una Argentina conectada con obras hídricas e hidráulicas de caminos. No puede ser que no haya planes y que haya planes para viviendas rurales, y ojalá haya consenso para extender y poblar el oasis mendocino”, sostuvo ante el aplauso de los presentes.

Carlos Iannizzotto pidió concretar un acuerdo nacional

Pidió resolver “estos graves problemas que tenemos en Argentina, tan complejos, Queremos que a través de este acuerdo nacional, estos problemas tan complejos que tenemos los argentinos, deseamos que no solo sea político, sino que participen las fuerzas vivas y entidades empresarias y gremiales intervengan, para trabajar en conjunto y establecer políticas de estado que vayan más allá de las elecciones, porque los productores no necesitamos que nos regalen, pero sí de normas que establezcan previsibilidad y que sean proclives a producir cada vez más, para que haya trabajo y empleo”.

FECOVITA hoy

Gráfico Fecovita

En la actualidad agrupa a 5 mil productores que están integrados a través de 29 cooperativas y trabajan en conjunto 30 mil hectáreas de viñedos, tiene el 31% de participación en el mercado argentino y participación, a través de sus vinos, en 20 países.

Apostillas

-El almuerzo de este año, estuvo teñido de presencias políticas, toda vez que estuvieron los precandidatos del justicialismo Alejandro Bermejo y su contendiente Anabel Fernández Sagasti, quien se mostró con su Vice Jorge Tanús y por Cambia Mendoza, también estuvieron Rodolfo Suárez y Omar De Marchi

-En la mesa cabecera, además de Rodolfo Suárez, Alejandro Bermejo, Jorge Giménez, Alfredo Cornejo y Eduardo Sancho se ubicaron Sergio Marinelli, Superintendente General de Irrigación y el diputado nacional Luis Borsani.

-La irrupción de la Virgen de la Carrodilla en el almuerzo, generó júbilo y los comensales agitaron las servilletas que se hallaban en sus mesas.

La Virgen de la Carrodilla irrumpe en el almuerzo de fin de cosecha y es recibida con profunda devoción por los presentes#PatronaDeLosViñedos #Feovita#BodegaToro pic.twitter.com/w5wcTNEZdl — Tiempo del Este (@TiempodelEste) May 4, 2019

-Un video institucional de FECOVITA, describió la realidad y el sentimiento de sus productores respecto a esa entidad madre, y mostraron su mejor faceta, de producción y trabajo.