El 2018 deja un pobre balance para la música folklórica en la región

“Podría ser buen motivo, si volviera a bautizarme, pagaría con obligos sin vinieran a cantarme…”, ruega Félix Dardo Palorma en Las tonadas. Ese enorme deseo de que el canto no muera y pueda ser disfrutado por todos, cualquiera sea su condición social, se ha tornado cada vez más difícil de sostener desde lo profesional, aunque resiste de manera estoica cuando se trata de mantener viva las raíces populares.

La música folklórica vive su mejor versión en las reuniones familiares, de amigos o en el solitario mundo de los cantores cuando crean, componen o, simplemente, aprenden alguna nueva canción. El gran problema llega cuando se quiere transformar esto en el modo de vida, lo que por otra parte, es fundamental para sostener en el tiempo todo el trabajo y el estudio invertido en ello.

Aquí los espacios se van achicando cada vez más y presentan un panorama muy oscuro y un futuro incierto, lo que lleva a la gran mayoría a tener que buscar otro modo de sustento personal en detrimento de sus sueños y proyectos artísticos.

Escasa producción discográfica

El 2018 que está terminando es una muestra cabal de lo que estamos planteando. La producción discográfica llegó a los niveles más bajo desde que, quien esto firma, se dedicó a reflejar en las páginas de Tiempo del Este el quehacer cultural de la Región.

Cuyo en Guitarra.

Sólo Cuyo en Guitarra y Oscar Domínguez y, otra vez, quien esto escribe, editaron un nuevo compacto. Sin dudas, y pedimos las disculpas del caso por desconocimiento, ignorancia o porque no nos llegó la obra, puede que se haya lanzado algún que otro disco más, pero seguramente lo fue en un número mucho menor que en años anteriores.

A la par de esto, los espectáculos con producciones propias de los artistas y las peñas, también bajaron notoriamente.

Las razones de esta situación pueden encontrarse en la realidad económica del País, en los altos costos de grabación y edición discográfica y de producción de los recitales, entre otras, pero también en la cada vez más preocupante desidia de los propios artistas en buscar otras alternativas que le permitan, al menos, sobrevivir en la lucha.

Por esto y por más, el Estado se ha transformado en el único proveedor de trabajo más o menos bien pago para los músicos, pero, por lo discontinuo, no alcanza. El sector privado, llámense bares, peñas o fiestas privadas, no arriesga un monto fijo y supedita el ingreso económico del evento al “derecho de espectáculo”, el que no deberá ser muy alto así la gente “consume” para, ahí sí, beneficio del local, lo que, por supuesto, menos alcanza.

Y cuando pase el verano, ¿qué hacemos?

La temporada estival trae consigo una “mayor” oferta de trabajo por los festivales y fiestas departamentales de la vendimia que organizan los municipios, el Estado del que hablábamos, pero esto no pasa más allá de los primeros días de marzo. ¿Y después qué?. He ahí el gran interrogante para el año que ya se inicia.

Se puede tener la esperanza de que las condiciones económicas y sociales cambien. Ojalá así sea, pero no siempre se debe estar esperando que las soluciones lleguen de manos de otros, el artista debe ser el protagonista de su futuro.

Dicen por ahí que las grandes crisis traen grandes oportunidades. A buscarlas, pues, si queremos revertir la realidad musical folklórica de este año que termina.

Desde Tiempo del Este brindamos por ello, deseando que la nota de cierre del 2019 muestre la contracara de éste.

Feliz año nuevo.

Por Roberto Mercado

