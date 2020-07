El 80 % de los argentinos subió de peso durante la cuarentena

Lo reveló una encuesta de la Sociedad Argentina de Nutrición. El encierro, la poca actividad física y no dormir adecuadamente son algunas de las causas.

Según una encuesta de la Sociedad Argentina de Nutrición, 8 de cada 10 argentinos subió de peso durante la cuarentena. El encierro, la poca actividad física y no dormir adecuadamente son algunas de las causas.

El estar más tiempo en casa debido al aislamiento impuesto por la pandemia de COVID-19 puede provocar que las personas comiencen a consumir diversos alimentos como forma de distracción, explicó la psicóloga, Nayla Balecki, a Unidiversidad. Es que la alimentación, afirmó, es también una búsqueda de placer, un modo de compañía y de anestesia.

Otros factores a tener en cuenta es el no poder realizar actividad física y no dormir adecuadamente. Balecki recomendó respetar los horarios de sueño y de vigilia, además de mantener una alimentación balanceada que no difiera demasiado de la que la persona tenía antes de la pandemia.

Los datos de la Sociedad Argentina de Nutrición indicaron que el 80 % de las y los argentinos subió de peso durante los meses de cuarentena.

Hábitos

El Instituto de Tecnología de Universidad Argentina de la Empresa (UADE) realizó una encuesta con el objetivo conocer los hábitos alimentarios y de actividad física durante este tiempo. El estudio mostró que más del 80 % de las personas encuestada salió al menos una vez de su domicilio durante el periodo analizado, las cuales en promedio lo hicieron, tres veces por semana. Los principales motivos tuvieron que ver con realizar comprar indispensables por falta de comida y/o querían productos frescos. Sin embargo, entre un 15 a 22 % utilizó las salidas como forma de despejarse.

Los servicios de entrega a domicilio de productos fueron utilizados por el 35 % de los encuestados, con un promedio de dos pedidos en el período estudiado. El 31 % realizó pedidos de comida lista a domicilio (delivery) y, en promedio, realizaron también dos pedidos durante el aislamiento.

El aumento del tiempo libre llevó a que más de la mitad de los encuestados preparan comidas que antes no solían cocinar. Uno de los cambios de comportamiento que se visualizaron durante el aislamiento es el comer por aburrimiento.

En cuanto a la actividad física, el 60 % de los encuestados tenía ese hábito previo al aislamiento. El uso de internet para realizar esas actividades fue utilizado por el 40 %. En cambio, el uso de la tecnología para comunicarse con familiares y amigos en momentos como cenas, fiestas o reuniones virtuales, fue en un 28 %.

El agua fue la bebida más elegida (65 %) mientras que el alcohol no superó el 2,5 %. Entre las bebidas alcohólicas más consumidas por los encuestados se ubicó el vino (40 %) y cerveza (30 %). El tradicional mate, por su parte, fue la infusión preferida, y más de la mitad dijo que lo comparte con las personas que conviven.

En relación con la higienización de los productos adquiridos, el 92 % dijo que le realizó la limpieza a algún tipo de producto (frescos y envasados). El 61 % los lavó con lavandina diluida con agua, un 18 % con alcohol diluido con agua y un 21% con otros productos.

