El año en que Montoneros se financió con el secuestro de bodegueros

Parte 1

Fue en 1974 y la organización armada, que para esa época había pasado a la clandestinidad, secuestró a dueños y directivos de bodegas para financiar sus actividades. Roberto Gargantini y Pacífico Tittarelli, entre ellos.

El 1° de junio se cumplieron 50 años del secuestro y crimen, ocurrido en 1970, del general Pedro Aramburu, el ex presidente de facto que gobernó la Argentina entre 1950 y 1958, y que fue asesinado en el sótano de una finca a manos de la organización armada Montoneros, que con aquel hecho de sangre hizo su presentación en el escenario político del país.

Dirigida por Mario Firmenich, la organización militar colaboró por aquel entonces con la desestabilización del gobierno de facto que gobernaba el país y contribuyó al llamado a elecciones de 1973. Sin embargo, un año más tarde, el 1° de mayo y en medio de un acto multitudinario por el Día del Trabajador, el entonces presidente Juan Domingo Perón los echó de la plaza de Mayo y así, Montoneros pasó a la clandestinidad, desde donde siguió operando, aunque esta vez en perjuicio de un gobierno democrático.

En ese escenario y como uno de sus métodos habituales de financiamiento, Montoneros se fijó entre sus objetivos el secuestro extorsivo de algunos empresarios y directivos de bodegas de Mendoza, elegidos principalmente por su poderío económico pero también por su relevancia social. Son hechos que al día de hoy han permanecido poco conocidos, debido fundamentalmente a que las víctimas y también sus familiares han decidido no brindar detalles sobre lo ocurrido en aquellos tiempos.

No obstante, una investigación del historiador Pablo Lacoste ha hecho foco en este tema tan particular, uno de los más oscuros de la historia política del país y recuerda dos casos concretos, muy ligados a la vitivinicultura de nuestra región: el secuestro extorsivo de Pacífico Tittarelli, ocurrido precisamente en aquel mayo de 1974, y el de Roberto Gargantini, pocos meses después, en setiembre del mismo año.

“Hubo otros casos de secuestros, amenazas y presiones a familias de vitivinicultores mendocinos. Pero para la historia ha sido muy difícil conocer detalles precisos, debido al pacto de silencio que rigió a esos grupos durante cerca de medio siglo”, señaló Lacoste, autor del libro “La vid y el vino en Argentina y Chile”, un trabajo de reciente publicación.

El padre de don Pacífico Tittarelli fue el inmigrante italiano Enrique Tittarelli, que se radicó en Rivadavia y que comenzó como contratista de viña en la empresa Gargantini. Años más tarde, el hombre decidió iniciar su camino y la familia puso en marcha su propio emprendimiento dedicado a la vid, el vino y el olivo.

En una publicación aparecida en enero de 2018, Roberto Gargantini recordó los casi dos meses que estuvo secuestrado: “Me secuestraron los Montoneros durante 54 días en 1974; fue el mismo año en que raptaron a Pacífico Titarelli”, contó Roberto Gargantini, que fue vicepresidente de Bodegas y Viñedos Gargantini SAIC, que cultivaba 1.500 hectáreas de viñas, 500 de olivos, y elaboraba y comercializaba 50 millones de litros de vino al año: “Por aquel entonces también secuestraron a Juan y Jorge Born, entre otros empresarios”.

Hay que recordar la envergadura que llegó a tener la empresa Bodegas y Viñedos Gargantini SAIC, que tuvo tres administraciones sucesivas. En la primera etapa, desde 1911 hasta mediados de la década de 1940, fue conducida por don Bautista Gargantini. “A continuación, pasó a manos de sus dos hijos, Alberto y Carlos, mi padre. Ellos la administraron durante otras tres décadas, hasta comienzos de los años 70. Allí asumió la nueva generación, de la cual formé parte. Esa fue la tarea que asumí desde el regreso de Suiza, en 1972, hasta la venta de la empresa a Rumasa, en 1982, con la interrupción forzada debido a mi secuestro y el posterior tiempo de recuperación”, recordó Gargantini en una nota publicada por la revista Rivar.

La empresa tenía una capacidad de almacenaje de vinos comunes y finos de 50.000.000 litros. Todas las propiedades contaban con redes de pequeñas vías por donde circulaban unos trencitos de volquetes tirados por mulas, similares a los que se usan en minería, para el traslado de la uva cosechada hasta la bodega. En esta empresa trabajaban 2.200 empleados en tiempos de cosecha, incluyendo al personal de las plantas de fraccionamiento de vinos que había en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. Habrá sido seguramente ese poderío económico el que llevó a que la organización armada Montoneros ideara y llevara a cabo el secuestro de Roberto Gargantini.

En Argentina, los secuestros extorsivos fueron prácticas introducidas por los grupos guerrilleros de las décadas del 60 y 70. El caso más conocido fue el de Juan y Jorge Born, secuestrados por Montoneros desde el 19 de setiembre de 1974 y liberados el 20 de junio de 1975, tras el pago del rescate por 60 millones de dólares.

“Mi secuestro ocurrió, precisamente, dos semanas antes del rapto de Juan y Jorge Born”, recordó Roberto Gargantini: “El 3 de setiembre de 1974 me encontraba en un campo de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. Esa noche decidí salir, en mi auto Peugeot 504 color celeste. A llegar a la tranquera, me detuve y descendí del coche para abrir el paso. Fui entonces interceptado por un grupo de personas de extraño aspecto. Dos hombres, uno a cada lado, uno de ellos desenfundó un arma y apuntó a mi cabeza. Mi primera reacción fue oponer resistencia, pero inmediatamente llegaron más hombres y me redujeron”.

En el círculo de la foto de portada, el empresario rivadaviense secuestrado.

*Por Ulises Borderil