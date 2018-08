“El árbol, ese buen amigo”, una reflexión en su Día Provincial este 15 de Agosto. Por Carlos Chacón

Por Carlos C.Chacón*

La Ley Nº1360/ 1939 bajo la gobernación del Dr. Guillermo Cano y la ley que la ratifica Nº 2376-art. 20- cuando gobernaba el Dr. Carlos H. Evans, nos permite a todos los mendocinos defender y proteger este bien tan invalorable, pero no muy apreciado, para cuidarlo en los hechos sea por autoridades y comunidad en general.

Regresando a tiempos pretéritos, recuerdo que gobiernos e instituciones de esas épocas realizaban actos alusivos de envergadura. Las escuelas tenían comisiones integradas por alumnos y bajo la asesoría de la maestra, se plantaba numerosos árboles, trazaba jardines, mientras un especialista de la ex Dirección de Bosques, daba charlas didácticas con instrucciones y consejos sobre cómo y porqué plantar árboles. Y no sólo dentro de la escuela, sino en plazas, parque, paseos, calles, etc. Palmira, en particular se lucía con esta noble tarea. Como un plural de lugares de la Provincia.

Buen amigo el árbol. Volvamos a esos tiempos que menciono. Ahora más que nunca, cuando la maldita contaminación nos invade por doquier mientras basuras, (residuos, combustión de vehículos, etc.) pululan en este mundo.

Y el querido árbol, altivo y de pie, cargado de años y sin los cuidados indispensables, sobrevive en ciudades y pueblos, y en su triste agonía, sigue purificando el aire, como abrazando a aquella añorada cultura del árbol.

*Docente e Historiador.

Nota del Editor:

Suecia fue el primer país del mundo en instituir un día del año como «Día del árbol». Esto ocurrió en 1840, cuando en dicho país se había tomado conciencia de la importancia que tienen los recursos forestales, del cuidado que se debía brindar a los árboles, y la necesidad de introducir a los niños desde temprana edad, en el conocimiento y la práctica de una tarea a largo plazo.

Años más tarde, muchos suecos emigraron a Estados Unidos y llevaron consigo esta valiosa herencia cultural, cuyo ejemplo sirvió para que Norteamérica en 1872, también instituyera su «Día del árbol». Y a partir de allí comenzaron a establecerlo los otros países del continente y del mundo.

En la República Argentina, el principal impulsor de la actividad forestal fue Domingo Faustino Sarmiento.

Pero el Día del Árbol, en Mendoza, se celebra el 15 de Agosto.

Origen del Día del Árbol en Mendoza

Se puede colocar a Mendoza como un ejemplo de la defensa del arbolado, ya que fue una adelantada en el tiempo con la Ley Nº 39 de plantación y fomento de bosques, del 5 de enero de 1897. Esta norma mejoró el problema de las enfermedades que se padecían por la sequedad del ambiente y le dio a la provincia un estilo diferente.

En el año 1907 se dispone la fiesta anual del árbol en Mendoza, que se comenzó a festejar el 11 de setiembre.

Durante el gobierno de don Ricardo Videla, defensor de los espacios verdes, se hicieron numerosas plantaciones. Dictó el decreto Nº 432 de 1934, que dice: “No habiéndose fijado día para la fiesta del árbol, dispone para esa celebración el 15 de agosto”.

La Ley Nº 39 es modificada en 1939 con la Ley Nº 1360, durante el gobierno del Dr. Rodolfo Coromina Segura. En el artículo 19 se aprueba el 15 de agosto como Día Provincial del Árbol.

