El Club Atlético Palmira hoy cumple 105 años de vida ¡Feliz Cumple, Jarillero!

¡FELIZ CUMPLE, FÚTBOL JARILLERO¡

Según acta fundacional fechada el 31 de enero de 1918, nace el entonces Pacific A. Club (hoy Club Atlético Palmira), uno de los decanos del fútbol mendocino y cofundador de la Liga Mendocina de Fútbol (1921).

Así surge, de la previa fusión de clubes del medio (Tracción Talleres y Juventud Ferroviaria), gestión ésta iniciada en 1912 por dichas entidades. La vivienda fundacional donde es realizó la primera reunión pertenecía al Sr. Juan Máximo Pizarro, dirigente aurinegro de activa militancia en el balompié local. Aquella casa aún se la ubica en calle Leandro N. Alem N. 125-Palmira.

Los colores que lucen en la actualidad camisetas, bandera y escudo, se originaron en la planta de jarilla, autóctona en la zona,(negro su tallo, amarillo por su flor).

La primera comisión en su carácter de fundadora, la presidió el Sr. Francisco Jhonn Winne y lo secundó una notable pléyade de vecinos, verdaderos amantes de “la pasión de multitudes” .

Fue el club jarillero, el primero “en romper el feudo” que conformaban los tradicionales clubes Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, de entonces.

El glorioso historial de la institución palmirense está compuesto de títulos y frustraciones; de risas y lágrimas; de prometedoras ideas que fructificaron en importantes obras con el tiempo; en inolvidables jugadores, ilustres del gol y de buenas jugadas, y de técnicos que legaron su esforzada impronta y que hoy son bellas nostalgias; hasta el indeleble recuerdo de alguien que dejó su vida por el fútbol (Daniel Loyola). Y qué decir de las hinchadas siempre leales durante 99 años consecutivos, siempre alentando, a su equipo, con ovaciones, aplausos, a puro bombo, entre banderas y carteles , siempre con la fe como estandarte y su bandera de franjas negra y amarilla, símbolo cultural de Palmira.

Hoy es tu cumple, querido Club A. Palmira. Y el festejo te encuentra en un momento especial , no tanto como el esperado, pero a no aflojar, no dejar caer los brazos .Permitir esto es para débiles de espíritu y de corazón. Y éstos son fuertes, sólidos como el alma jarillera en tantas batallas. ¡Siempre adelante¡. Como nos guiaron aquellos pioneros de la Palmira de antaño. Con la fuerza de la jarilla y el perfume diáfano de su bella flor, hoy símbolo provincial.

¡FELÍZ CUMPLE,CLUB PALMIRA!

Carlos C. Chacón.-

DNI. 6887342.

Docente-Historiador