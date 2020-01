El comunicado oficial de la municipalidad de San Martín respecto a los contratos no renovados

La comuna emitió un comunicado esta tarde en relación a los contratos que decidió no renovar, afirma que son 92 y que se evaluará caso por caso. Asegura que el Concejo Deliberante evalúa qué hacer con 42 contratos no renovados en ese organismo.

El comunicado completo:

San Martín evalúa caso por caso 92 contratos vencidos

La mayoría fueron realizados en 2019, en contra de lo que establece la ley 7.314 para un año electoral. El Ejecutivo analiza la continuidad o no de cada uno. Ante la crisis financiera heredad estudia declarar la Emergencia Económica.

El municipio de Gral. San Martín está evaluando, caso por caso, la situación de 92 contratos vencidos a fin de año y que serán renovados solo si el Ejecutivo comprueba que la tarea que realizaban esos empleados, la mayoría de ellos contratados en la previa de las elecciones municipales de setiembre pasado, resulta provechosa para el funcionamiento de la comuna.

Se trata de 92 contratos que no han sido renovados por el Ejecutivo y que Mauricio Petri, secretario de Gobierno del municipio, analiza por estos días y con entrevistas personales, cada contrato en particular, para revisar la tarea que el empleado realizaba y evaluar la necesidad o no de renovarlo. Durante la jornada de este lunes Petri se entrevistó en forma particular con 30 de los ex empleados y entre lunes y martes completará la revisión de los contratos vencidos restantes.

“Son contratos con una fecha de inicio y otra de finalización; acá no se ha despedido a nadie, simplemente no se han renovado los contratos hasta que no se analice la situación de cada uno”, señaló el intendente Raúl Rufeil, que durante la mañana de este lunes estuvo en Casa de Gobierno para explicar en Hacienda la difícil situación financiera heredada de la gestión anterior y la posibilidad de que la comuna declare la emergencia económica.

Además de los 92 contratos vencidos dentro de la órbita del Poder Ejecutivo hay otros 42 que corresponden al Concejo Deliberante y que ese Cuerpo evaluará qué hacer. Durante la mañana de este lunes, parte de esa gente se manifestó frente al municipio, al tiempo que Petri los hacía pasar de a uno para evaluar los casos.

Rufeil sostuvo que en febrero del año pasado la gestión del ex intendente Jorge Gimenez vulneró la ley de Responsabilidad Fiscal al pasar a planta a 380 personas “cuyos sueldos hay que pagar. Acá hay que entender que la gran mayoría de los contratos hoy vencidos se hicieron en 2019 contradiciendo a la ley de Responsabilidad fiscal sobre contrataciones en años electorales. Pero insisto, estamos analizando caso por caso y los contratos que sean imprescindibles van a continuar, pero si encontramos irregularidades de empleados que no cumplieron con los horarios, con su tarea o su responsabilidad ante los vecinos vamos a dejar que se caigan esos contratos”.

El intendente de San Martín dijo además que le llama mucho la atención “todo este reclamo frente al municipio porque en departamentos gobernados por el justicialismo y donde también se han vencido contratos que no se han renovado, no se ha dado toda esta situación, que evidentemente es una movida política”.

Además, Rufeil descartó cualquier tipo de persecución política o ideológica: “Esto tiene que ver con el funcionamiento correcto del municipio, con lo administrativo y con la grave crisis financiera de la comuna” y enseguida el intendente de San Martín adelantó que el municipio evalúa declarar la emergencia económica para agilizar el recorte de gastos corrientes y acordar con proveedores un plan de pago.

“Cada vez será más difícil abonar los sueldos y ahora lo hemos hecho con un acuerdo bancario, por eso estamos evaluando declarar la emergencia económica, restringir los gastos corrientes al máximo”, señaló Rufeil y entre esas medidas estará también la posibilidad de negociar las deudas con proveedores.