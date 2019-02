El concejal justicialista Juan Bautista se burló del intendente de La Paz que tiene una hija autista

Juan Bautista, concejal del bloque justicialista, esta mañana trató de “autista” a la gestión de Diego Guzmán, a cargo de la intendencia, que tiene una hija con autismo, en tono de burla.

El lamentable hecho sucedió en la renovación de autoridades del Concejo Deliberante de La Paz, cuando a Bautista se le ocurrió realizar la provocación, haciendo referencia al autismo.

Ese momento de tensión, se reflejó cuando el presidente del HCD de La Paz, a cargo de la intendencia, le pregunta a Bautista: “¿Qué es un mandato cómo?”, sin salir de su sorpresa.

Tras lo desagradable del suceso, por las redes circuló el video, donde deja expuesto a Bautista, quien de modo burlón intentaba hacer un juego de palabras con tan sensible tema, con un repudio generalizado hacia el energúmeno.

Respuesta

Por su parte, Diego Guzmán, manifestó: “Dios me bendijo con una hija especial de la que nunca me voy a avergonzar, al SR concejal de la oposición que me tildó de Autista en sesión da lástima y pena. Lo hizo para dañar, pero es todo lo contrario, cada vez estoy más convencido que somos la mejor opción para los Paceños y me dan cada vez más ganas de trabajar por mi Departamento”.

Diego Guzmán, a cargo de la intendencia de La Paz

También, la Juventud Radical de La Paz, también se expresó: “Denunciamos y repudiamos, pública y enérgicamente, los dichos del Concejal del Partido Justicialista de La Paz, Juan José Bautista, donde utiliza de manera despectiva, peyorativa y discriminadora la palabra “Autista” para argumentar sus dichos, en la sesión del día de la fecha, en el Honorable Concejo Deliberante de La Paz”.

Repudio

Desde Autismo Mendoza, se expresaron mediante un comunicado: “Repudiamos los dichos del concejal Juan Bautista dónde utiliza la palabra Autismo para descalificar. Agradecemos a este papá que con Amor acompaña a su hija con autismo”.

Romina Platero, reina departamental de La Paz, adhirió a la Campaña que lleva adelante Autismo Mendoza, donde se busca la concientización de la población para esa problemática.

Este concejal de La Paz, con su actitud, avergüenza el nombre por el que seguramente se inspiraron sus padres: Juan Bautista, en honor al profeta, predicador, persona que bautizaba, y testigo en el desierto de Judea al este de Jerusalén, que culminó con el bautismo de Jesús en el río Jordán, hace dos mil años. Juan predicó el arrepentimiento y el bautismo y cuenta la historia que Herodes detuvo, encarceló, y ejecutó a Juan.

El autismo, al que tan livianamente se refirió el concejal Juan Bautista, es un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior, enfermedad que padecen numerosas personas en el mundo.