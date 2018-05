El Concejo analizará la posible incompatibilidad de funciones en dos ediles radicales

Se trata de los concejales Daniel Llaver y Raúl Rufeil. El primero asegura haber renunciado a un cargo provincial y el segundo renunció a la dieta pero sigue siendo director del Notti.

El Concejo Deliberante de San Martín deberá resolver en su sesión del próximo lunes, si la situación del concejal radical, Raúl Rufeil se encuadra o no dentro de la incompatibilidad de cargos que prevé la ley, ya es al mismo tiempo edil por una banca y director del hospital Notti.

En una situación similar se encuentra otro radical, el concejal Daniel Llaver, que juró para asumir su banca aunque todavía mantiene el cargo de director Regional de Salud. Ambos concejales asumieron a fines de abril, cuando el HCD renovó la mitad de sus doce bancas.

Consultado por este medio, Llaver aseguró que había presentado nota con su renuncia al cargo que ocupa dentro del Ministerio: “Esa nota tiene fecha 1 de mayo para mi renuncia al cargo, pero todavía no me la han aceptado”, admitió el médico, que supo ser en el pasado director del Perrupato y candidato a la intendencia en 2015. Según Llaver, la demora del gobierno provincial en aceptar su alejamiento de la Regional de Salud, tiene que ver con que aún no ha sido elegido su reemplazante

“Mi intención es ser concejal y hacer un uso productivo de la banca, trabajar para que se resuelvan los problemas de la gente y de los distritos. No hay incompatibilidad en mi caso porque renuncié al cargo en el Ministerio”, insistió Llaver aunque la realidad indica que, al menos por el momento, el concejal sigue ocupando también la dirección de la Regional de Salud.

El caso de Rufeil, que será tratado por el Concejo en la sesión del lunes, es algo diferente, ya que el concejal no ha renunciado a la dirección del Notti, aunque sí presentó nota al Concejo renunciando a la dieta de edil, pero mantiene el cobro por el cargo que ocupa en el Notti.

Rufeil ha preferido no hacer declaraciones y en diálogo con este medio sostuvo: “Primero quiero que el Concejo resuelva mi situación y luego hablaré con la prensa, creo que es lo correcto. De todos modos le adelanto que en mi opinión, no estoy en incompatibilidad porque he renunciado a la dieta, imagino que el Cuerpo opinará lo mismo”.

Mientras tanto, el presidente del Concejo, el peronista Bartolomé Robles, adelantó que ha pedido informes al Tribunal de Cuentas y a Fiscalía de Estado, con la idea de solicitar la opinión de estas dos oficinas, para determinar si hay o no incompatibilidad en el caso de Rufeil: “No solo tiene que ver con cobrar dos sueldos, creo que lo que también tenemos que analizar es si puede ocupar los dos cargos, el de edil y el de director del Notti requieren mucha atención y tiempo para realizarlos bien”.

