El Concejo Deliberante entregó los Premios Posta del Retamo 2017

El Honorable Concejo Deliberante de Junín entregó las distinciones Posta del Retamo 2017, donde reconoció a personalidades y/o entidades educativas, culturales y deportivas del departamento de Junín.

Ante una importante cantidad de público, el acto se llevó a cabo en la Casa del Bicentenario, en La Colonia, bajo la presidencia de la titular del Concejo Deliberante, Beatriz Galiñares, concejales y el intendente Mario Abed, además de funcionarios.

Se observaron momentos de emoción en cada una de las entregas, donde la palabra estuvo acompañada de la imagen, al exponerse un video alusivo a cada una de las actividades con sus distintos protagonistas.

“Es una gran satisfacción el haber podido destacar este año, en los distintos perfiles la labor comunitaria de cada una de las personas que han sido premiadas. Son un ejemplo de vida para muchos, en nuestro departamento, y el hecho de la entrega de las distinciones ayuda para que mucha gente las pueda conocer”, expresó Galiñares

“Las buenas noticias no se conocen o llegan tarde o la gente no alcanza a conocerlas, por lo que para nosotros es un privilegio contar con estas personas que han recibido sus merecidas distinciones”, agregó.

“Nosotros queremos agradecer a todos los sectores que han sido destacados, porque ustedes han puesto en el lugar que se encuentra el departamento de Junín. Y lo han hecho con trabajo, esfuerzo y dedicación, por eso va mi reconocimiento y gratitud, en nombre de todos los juninenses”, resaltó Mario Abed.

Y tuvo palabras de elogio y aliento para uno de sus estrechos colaboradores, que hace un año sufrió un accidente de tránsito y que ya se encuentra en plena recuperación: “Tenemos esta noche un sobreviviente que es mi querido amigo, Pipa Valdivieso. Él fue una de las personas que se sentó al lado mío para decirme que faltaba un paso más y que era desarrollar en el departamento los estudios universitarios. Hoy tenemos 3500 alumnos que pueden estudiar en el Centro Universitario del Este y se puede decir que hemos ido cumpliendo la misión”, resumió.

Los rubros premiados fueron Comercio e Industria; Deporte y Salud; Arte y Cultura; Trabajo Solidario y Jóvenes Destacados.

Esta entrega de distinciones se inició en 2008 y tiene como finalidad destacar la labor realizada a lo largo del año por vecinos, entidades y escuelas del departamento.

Distinciones 2017

Rubro EDUCACIÓN Paulino Zingariello por su vocación servicial de educador, Director de Escuela P-126 Madre Amable, Junín.

Rubro JÓVENES DESTACADOS – Escuela Nº4-168 Prof. María Eugenia Trossero proyectos de intervención sociocomunitarios: Doná Amor, Doná Médula; 5ncontrol 5nciencia y demás proyectos ejecutados durante el 2017.

Rubro TRABAJO SOLIDARIO Y COMPROMISO AMBIENTAL Alumnas de 4º1º división de la Escuela Nº4-135 San Martín Labrador “Amigos de la Tierra” vinculando la cultura tributaria con el cuidado del planeta.

Rubro EMPRESA – Cochería Alarcón 100 años (Juan Luis y Patricio Alarcón)

Rubro DEPORTE Y SALUD Carlos Ferretti (Junín) y Emmanuel Falcón (La Paz)

Frases:

“La educación más entendida desde la actualidad es asistencia, es ayuda es aportarle al otro más allá de la situación económica o social esa confianza por las cosas que hace, por la seguridad de la forma en que lo va a hacer, por sentirse sumamente competente que tiene las herramientas para salir adelante. Más allá de los conocimientos básicos entendí hace mucho que nuestros niños necesitan sobre todo confianza en sí mismos y esa confianza se logra solo desde un solo punto que es el amor, no podemos educar a nadie si no estamos viendo atrás”.

(Paulino Zingariello)

“Tuvimos que aprender a repartirnos las tareas, a vencer las diferencias que teníamos aprendimos que todas íbamos al mismo lado y si no nos poníamos de acuerdo entre nosotras no íbamos a llegar a ningún lado”; “Como jóvenes creemos que con pequeñas acciones vamos a generar grandes cambios y no queremos un medio ambiente lo queremos entero”

(Carlos Ferretti)

Gentileza: Carolina Fernández