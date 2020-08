El Dúo Nuevo Cuyo resiste desde la virtualidad

Con una experiencia distinta y una nueva forma de comunicarse, los Hermanos Micieli brindaron dos conciertos a sus seguidores

“Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra…”, dijo María Elena Walsh. Y si bien no ha pasado un año, pero se va camino a eso y vaya a saber cuánto más, los hermanos Guillermo y Gustavo Micieli decidieron volver a cantar después de estos meses de guerra contra este enemigo invisible que es el covid-19, intentando sobrevivir a esta particular situación que vive la población en general, y los artistas en particular.

Y es que la problemática que deben enfrentar todos aquellos trabajadores del escenario es muy dramática y angustiante. Para peor, es uno de los sectores que, no solo no se los está atendiendo ni visibilizando, sino que serán de los últimos en retomar la normalidad, si es que llega, cuando esto pase.

Ante esto, el Dúo Nuevo Cuyo realizó dos conciertos virtuales por Facebook Live buscando volver a encontrarse con sus seguidores, pero también como una forma de resistir al aislamiento obligatorio que ha provocado la pandemia.

Para conocer el resultado de la experiencia, Gustavo nos dijo:

“A los artistas no nos queda otra alternativa que explotar las redes para poder acercarnos a la gente y buscar tener algún rédito económico. Entonces planteamos hacer dos espectáculos por Facebbok cobrando un bono para los dos recitales, o una entrada individual por si querían ver solo uno. Los recitales eran totalmente diferentes, uno era con una base cuyana, más el disco homenaje al Dúo Gardel Razzano, y el otro con la base cuyana y música latinoamericana…”.

Un teléfono convertido en teatro

A la falta de escenario, ya sea de festivales, peñas, teatros o la casa de algún contratante, ahora la cosa pasa por el celular, este particular aparatito que vino a solucionarnos o complicarnos la vida, según su uso.

“Fuimos tres personas involucradas, mi hermano y yo, más Rubén Martínez que hizo toda la parte técnica en su estudio, de donde se emitieron los shows. La imagen fue muy buena, pero el audio también, ya que esta era nuestra principal preocupación. No salimos por el micrófono del teléfono, sino que utilizamos micrófonos condenser, placa de sonido y consola digital de sonido y el producto final logrado fue muy lindo para nosotros. De hecho vamos a rescatar algo de eso porque lo grabamos y lo vamos a subir a las redes después.

También desde lo económico fue bueno, superior a lo que imaginábamos.

Hubo mucha conformidad en la gente que nos vio ya que el repertorio no fue el mismo que hacemos siempre y tuvimos mucho ensayo, por lo que resultaron dos espectáculos muy afilados.

Ahora, la sensación de estar cantándole a la cámara es horrible. Hay que estar luchando todo el tiempo con eso. Terminas una canción y no escuchas los aplausos, que es, además, lo que el artista espera como recompensa a su laburo, a sus ensayos y esfuerzos, y terminar una canción y que solo haya silencio es bastante shockeante…”.

Nuevo Cuyo

Preocupación oficial

Sabiendo que es un formato en el que no podrán estar de manera continua, “los Nuevo Cuyo” se muestran muy preocupados por la desantención a nivel oficial de los artistas.

“La principal preocupación que tenemos en esta pandemia es que los que se tienen que ocupar, como los organismos de Cultura de la Provincia y de la Nación, no están haciendo nada. Aquellos que tienen a la música como único trabajo la estamos pasando muy complicado. Yo creo que para esos artistas, Cultura tendría que haber activado otro mecanismo, que no lo ha hecho, y por lo visto no lo hará, como la contratación para espectáculos futuros, por ejemplo. Vemos que están más enfocados en la problemática del turismo que de la cultura.

Las alternativas no son muchas, ya que estos espectáculos virtuales no los podés hacer todos los meses por el desgaste mismo de la imagen. Ojalá se vayan abriendo espacios como para hacer espectáculos privados, para poca gente, porque otra salida no le vemos.

Mientras la gente lo pida, haremos otra experiencia como esta, porque además no nos va a quedar otra, porque hay que reinventarse continuamente para sobrevivir a la pandemia…”, concluyó.

El Dúo Nuevo Cuyo, fervientes e incansables trabajadores de la música, realizó la experiencia de un concierto virtual y quedaron totalmente satisfechos, aunque la frialdad de un teléfono no les devolviera el inmenso cariño que les tienen sus seguidores, pero valió la pena intentarlo y eso es lo importante.

Por Roberto Mercado

romercado1962@yahoo.com.ar