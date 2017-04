El edil Dubé calificó a los mástiles del Bicentenario como “una jaula para jirafas” y afirmó que Giménez terminará como Salgado

A pocos días de cumplirse el Bicentenario del departamento de San Martín, y mientras el municipio da los últimos retoques para la inauguración de los 200 mástiles junto a otras tantas banderas, el edil Sergio Dubé tildó a la obra como “una jaula para jirafas” y aventuró que Giménez terminará como el ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado.

El edil Sergio Dubé, en relación al departamento de San Martín denunció que el intendente Jorge Giménez “es un verdadero y auténtico kirchnerista”, y llamó a “recuperar la dignidad que este departamento ha perdido, porque nos han acostumbrado al circo, a la joda y a la farra”.

“Nos mienten de manera descarada a cada uno de nosotros y el alcalde sigue haciendo obras faraónicas. Al “alcalde diamante” le falta construir la escalera a ninguna parte o el edificio de cartón. Hoy en San Martín no hay (plata) para cambiar focos, para poner contenedores, no les preocupó ni el dengue, no les preocupó absolutamente nada. Pero para la joda hay”, sostuvo. Y siguió: “No es que critiquemos la fiesta del Bicentenario, sino que decimos que se puede festejar de muchas formas, pero de manera constructiva. Pero esto que están haciendo parece una jaula para las jirafas en lugar de hacer una obra constructiva que le sirva a los sanmartinianos”.

Dubé, en su discurso realizado en un mitin del Frente Cambiemos, en un salón de Alto Verde, puntualizó: “Seguimos teniendo barrios sin cloacas, cámaras de seguridad colocadas desde hace años, no funciona la poda de árboles, sin agua potable, es muy difícil combatir la inseguridad cuando se es socio de los que la provocan”.

Y remarcó que Cambiemos en San Martín tiene “la obligación moral y el compromiso de demostrarle a los vecinos que ese señor está preocupado por seguirle poniendo Néstor Kirchner a los monumentos; por eso tenemos que ganarle al kirchnerismo de San Martín”.

Dirigiéndose al público, aseguró sin nombrarlo, que el intendente Giménez “tiene cooptados a algunos concejales y todos sabemos lo que sucedió en el 2013, porque se metieron en la interna del partido y nos ganaron una elección con el aparato municipal, para llevarse concejales arrastrados que les responden y hoy con el 9 a 3, no podemos hacer otra cosa que reclamar y exigir públicamente ¿Cuánto le pagás a Santa Elena? ¿Por qué 300 mil pesos por día? ”

“Caradura, mostrá los papeles”

El concejal radical recordó que “me armaron una Comisión para echarme del Concejo por preguntar estas cosas pero …¡¡¡caradura, mostrá los papeles!!! Todos sabemos que tenemos un montón de funcionarios que se hicieron millonarios en el estado. Y son vecinos que los conocemos todos. Antes andaban en bicicletas y ahora tienen 2 camionetas, 3 casas. Y lo sabemos todos. Mostrame los papeles. No me van a intimidar, por más que hayan dejado abierta la Comisión Investigadora”.

Y ahora sí, dirigiéndose al intendente, expresó en voz alta: “Giménez, te asegura todo el Frente Cambiemos que no nos cooptás ningún concejal más nunca más en tu vida”.

Agradeció los apoyos recibidos cuando sufrió los embates de la Comisión Investigadora. Y profetizó: “Esta historia no terminó: que trabajen manga de vagos. Que nos muestren los expedientes y que nos digan la joda de las fotomultas, que hace un año la venimos pidiendo”.

“Y vamos a reiterar algo que ya lo dijimos públicamente: vamos a hacer responsables al Tribunal de Cuentas y a Fiscalía de Estado, cuando este tipo terminé como Salgado”, bramó el concejal opositor.