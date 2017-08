El enigmático y fácil cálculo que el 90% de las personas resuelve mal

Cada tanto surgen distintos tests que se difunden con rapidez en las redes. Algunos más complejos que otros, ponen a prueba la capacidad de los internautas. Un ejemplo es el que lanzó el sitio AssetRover. Una simple ecuación matemática que, aseguran, el 90% resuelve mal. Un acertijo que se volvió viral y despertó la ira de la mayoría por no dar con la solución correcta a pesar de su aparente facilidad. ¿Lo podés resolver?

La cuestión es más sencilla de lo que parece. No hay “trampas” en cuanto a la ecuación. Es una suma, que muchos dicen la respuesta correcta es 12, asumiendo que no hubo complicaciones al conocer que primero se debe resolver la multiplicación. Pero no. La solución correcta es 30.

¿Cómo se llega a dicha cifra? Mirando con atención la imagen y el orden de la operación. Es que a simple vista una ilusión lleva a pensar algo que no existe en realidad. Entre el final y comienzo de cada línea no hay ningún signo, por lo que en el medio hay dos 11, según publica Infobae.

Entonces, la suma es 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 x 0 + 1 = 30.