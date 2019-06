El EPRE aplicó multas a empresas eléctricas por un valor de 86 millones de pesos

Así lo anunciaron el Gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta del Directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), Jimena Latorre. El total por multas aplicadas a las empresas eléctricas supera los 86 millones de pesos. Las autoridades también presentaron la nueva factura única del servicio eléctrico que se implementará a partir del 1 de julio.

El Gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta del Directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), Jimena Latorre, dieron detalles de las multas que se aplicaron a empresas prestadoras de servicio eléctrico.

Se trata, por un lado, de sanciones por deficiente prestación del servicio en su aspecto técnico, durante el semestre 20 de la Segunda Etapa de control. Comprende el período que inició el 1 de agosto de 2018 y finalizó el 31 de enero de 2019. A Edemsa se le aplicó una sanción de $70. 585.780,40; a la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz, una multa por $3.038.510,64; a Edeste, por $3.321.949,25, y a la Cooperativa Alto Verde, por $9.198.485,19. “En este último caso se va a bonificar a los usuarios inmediatamente, quienes recibirán, aproximadamente, 500 pesos”, anunció el Gobernador Cornejo.

Cada distribuidora, de acuerdo con el monto de la sanción, comenzará a efectivizar estos reintegros a los usuarios afectados por una mala prestación del servicio a partir de las dos facturas posteriores desde la fecha de cálculo de las sanciones, que deberán incluirse en la nueva factura única en el espacio reservado para “Conceptos Eléctricos No Alcanzados Por Impuestos, bajo la leyenda “Bonificaciones”.

El Gobernador Alfredo Cornejo expresó: “Por tercera vez consecutiva estoy acá para avalar el trabajo técnico del organismo regulador en este caso del Epre, a su directorio, a su presidenta y a los técnicos. Avalar el trabajo de hacer cumplir los contratos, algo que desde hace muchos años no se exigía a los concesionarios de servicios públicos, en particular del servicio eléctrico”.“Esto es la primera vez que se está haciendo en Mendoza, si bien la administración anterior aplicó multas no se ejecutaron las bonificaciones y no se cobraron las multas. Queremos respaldar desde esta gestión al EPRE por su coraje de hacer cumplir los contratos”, destacó el mandatario.Para finalizar, el Gobernador anunció que el EPRE “esta ordenando una nueva forma de facturación mensual a todas las distribuidoras, queremos que los usuarios tengan buena información en la boleta para que todos los puedan comprender y no existan abusos por parte de las empresas hacia los consumidores”.

Por su parte, la titular del organismo de control detalló que “el EPRE ha logrado que las sanciones por calidad de servicio de los semestres 18 y 19 de control, posteriores a la ejecución judicial, se hayan bonificado a los usuarios; como también la sanción por un valor de $10.300.000, aplicada a Edemsa por haber hecho caso omiso a las instrucciones emanadas del Directorioen cuanto al cálculo de las multas, y aquella que se aplicó a laCooperativa Eléctrica Godoy Cruz, por el incumplimiento de ejecución de tres de las cinco obras obligatorias nominadas en el Convenio suscripto entre las distribuidorasy el Poder Ejecutivo, por un valor de $ 5 millones”.

Latorre destacó que “en este último año se ha logrado regularizar la acreditación a los usuarios de las sanciones que el Ente impone a Edemsa y a la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz, por mala prestación del servicio. Es decir, desde el inicio de la Etapa 2 de Control, febrero de 2009, es la primera vez que las distribuidoras bonifican a los usuarios al día”.

Cabe destacar que el EPRE aplicó otra sanción a la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz por un monto total de $ 980.000 al detectar que realizaba estimaciones de consumos y que su sistema comercial no tenía las condiciones de trazabilidad exigidas por las normas.

Cómo un usuario puede verificar on-line si recibirá una bonificación por sanciones aplicadas

En el sitio de internet del EPRE, www.epremendoza.gov.ar, los usuarios pueden consultar si les corresponde o no una bonificación en su factura por parte de la distribuidoras, a causa de las sanciones que aplica el EPRE por la prestación del servicio. Sólo deben ingresar su identificación de suministro (N° de NIC para los usuarios de Edemsa; N° de usuario para los usuarios de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y N° de Ruta-Folio para los usuarios de Edeste SA). El sistema informará el monto que la distribuidora le debe reintegrar. Así, el usuario podrá controlar en su factura si se hizo efectivo el reintegro.

Recordamos que, ante una consulta o reclamo, los usuarios pueden comunicarse con el EPRE mediante sus vías de contacto, telefónicamente al 148 opción 9; desde el celular a través de la App EPRE Usuarios, o ingresando a www.epremendoza.gov.ar.

Nuevo diseño de la factura

El EPRE dispuso un diseño nuevo y único de la factura del servicio eléctrico para los 636.107 usuarios de la provincia, que comenzará a llegar a hogares, comercios e industrias a partir del 1 de julio. Este nuevo modelo permite una lectura más sencilla, clara y transparente de los montos que abona un usuario en conceptos eléctricos; conceptos eléctricos no alcanzados por tributaciones; los impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, provincial o municipal, y que, de acuerdo a derecho, deban ser puestos al cobro del usuario a través de la factura de energía eléctrica.

Asimismo, para los usuarios que aceptaron voluntariamente la inclusión en sus facturas de servicios que prestan algunas empresas eléctricas, como sepelio, emergencia médica, internet y otros, este nuevo diseño de la factura les permite visualizarlos de forma independiente como “Ítem B: Conceptos no eléctricos”. Además, puede elegir abonar, a través de un código de barras independiente, ya sea el total de los conceptos en relación a sus consumos registrados más impuestos que correspondan (A) más aquellos que corresponden a conceptos no eléctricos (B); o bien realizar el pago exclusivamente por los conceptos eléctricos que incluye el punto A, y no abonar los conceptos no eléctricos. Es importante destacar que en caso de que un usuario no abone los conceptos no eléctricos, la falta de pago de este concepto no es causal de suspensión del servicio eléctrico o gestión de mora.

La unificación del modelo de factura da respuesta al derecho que tienen los usuarios a conocer e informarse de manera unívoca, transparente y comprensible sobre los costos que abona por sus consumos, y diferenciar en forma independiente y clara aquellos servicios no eléctricos, para el caso de las empresas que los prestan.

También el usuario puede observar sus consumos históricos y modalidad en cada periodo de facturación, el cual es representado mediante un gráfico; verificar el detalle de la medición y consumos, es decir, la fecha de toma de lectura anterior y la actual, los días transcurridos y el consumo registrado por el medidor, como también los valores unitarios aplicados y el cuadro tarifario al que corresponden

Cada distribuidora mantendrá el color de su factura, ya que sus usuarios se encuentran familiarizados con ellos.