El escándalo de cada vendimia: renunció la reina del Festival Rivadavia Canta al País, representante de Medrano

Escándalo vendimial en Rivadavia luego de que anunció su renuncia al cargo, la flamante reina del festival Rivadavia Canta al País, Sabrina Ponti (18), representante de Medrano. Ponti había quedado en tercer lugar tras la elección del público y por ello, fue coronada como reina del festival, aunque pocos minutos después se bajó del escenario y señaló que no sería reina. Otra vendimia, otro escándalo.

En la comuna señalan que la renuncia aun no es oficial, aunque admiten que difícilmente la joven dé un paso atrás, ya que en las últimas horas confirmó su decisión de dejar el cargo en su cuenta de Facebook, donde escribió: “Aclaro, no soy reina de Rivadavia Canta al País”.

El problema con Ponti y otras candidatas surgió en los días previos, cuando Julieta Sofía Arias (19), representante de La Libertad y tras la fiesta, nueva reina de la Vendimia, fue acusada de tener favoritismo del municipio en su promoción, cosa que el Ejecutivo negó de plano.

Sin embargo, tras la elección del público que dejó a Ponti sin la corona departamental y sin el virreinado, la chica de Medrano habrá supuesto que un tercer puesto era muy poco y decidió renunciar, molesta con el resultado.

En la comuna no pueden ocultar el enojo por el tema: “Hay que aceptar las reglas del juego y la decisión de la gente. No es posible que alguien decida renunciar solo porque no fue la elegida del público”, dijeron en el entorno del intendente Miguel Ronco.