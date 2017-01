“El eterno presente de lo efímero” por Daniel Fermani

En un mundo cada vez más melancólico, todo se ha vuelto presente, instantáneo, actual, y por lo tanto insoportablemente efímero. El último modelo de celular ya es viejo, y el smart tv que aún no se termina de pagar ya fue superado por otro modelo más completo. La ropa del año pasado tiene un siglo, la comida de ayer está rancia, y la música de moda no alcanza a escucharse que ya hay que buscar lo que acaba de aparecer.

La inmediatez a que nos lleva esta sociedad de consumo ha hecho desaparecer muchos tiempos verbales que indicaban la continuidad en el tiempo de las propias acciones, o sea de la propia existencia, pero también abrían la puerta a la probabilidad, proporcionaban la ambigüedad necesaria al pensamiento humano. De ese modo, el “me dijo que viniera” se ha convertido en “me dijo que venga”. Presente, presente, presente, sin resquicio de posibilidad para ningún otro tiempo. El pasado es hace un instante, ya no sirve, y el futuro es el instante que sigue, no hay proyección. Se vive cada vez más en una burbuja estéril e híbrida que mutila todo impulso creativo y de rebelión.

A este fenómeno del lenguaje hay que agregarle el maremoto de literatura, y no tan literatura -porque ya pocas personas leen libros verdaderos-, pero de frases, videos, mensajes, gifts, etc., difundidos por las tan aclamadas redes sociales, que divinizan la necesidad de vivir el momento, de no cargar las penas del pasado, de olvidar los recuerdos, de no pensar en el futuro, de estar y ser y tener en el mismo instante, siempre. Un siempre que, visto a la luz de la verdad en este sistema, es nunca. El nunca en que los jóvenes muy pronto se van a encontrar por no haber construido con la propia inteligencia otra cosa que una choza de paja, como el hermanito perezoso de la fábula del lobo y los tres chanchitos. La vida siempre sopla.

La etimología de la palabra recuerdo significa justamente “volver al corazón”. ¿Por qué no recordar? ¿Por qué negar el pasado? ¿O no será que hay que olvidar también los desmanes de los políticos, los abusos del poder, la humillación de los trabajadores, los robos de los poderosos? Pareciera que sí, ya que estos personajes caminan por la calle junto a la gente honesta, y siguen ejerciendo su delincuencia a cara descubierta en un país y en un mundo que pareciera haberse olvidado de que una comunidad se sostiene sobre leyes que todos debemos respetar, y la primera y principal es la honestidad.

¿Y el futuro? “Ya voy a pensar en eso”, se escucha decir a hombres y mujeres de treinta años. ¿Ya? ¿Cuándo? Si se considera que a esa edad muchos hombres y mujeres habían escrito, compuesto, pintado, danzado, creado, obras maestras del arte, ya habían realizado importantes descubrimientos científicos, se habían hecho cargo de sus vidas desde hacía más de un decenio, e incluso llevaban adelante una familia, nos gana el desconsuelo. ¿Se puede empezar a estudiar a los cuarenta? Claro, pero no hay que pretender que las neuronas y la capacidad de aprendizaje sean iguales que a los quince o a los veinte, sin tener en cuenta que el talento ya a esa altura se debe haber extraviado en los meandros de las dudas, y que a ese paso, cuando llegue el tiempo de la cosecha, o sea de la propia elaboración intelectual de todo lo aprendido, se estará en la edad de la silla de ruedas.

Claro, es muy bello pensar que siempre se está en edad de hacer cosas, y que la vida no termina a los cuarenta, ni a los cincuenta, ni a los sesenta… y así en adelante. Pero quienes hemos cumplido todos esos años sabemos muy bien que la vida no se termina, sino que se emprenden otras etapas, y que para emprenderlas no sólo hay que tener buena salud física, sino que hay que haber aprendido lo que había que aprender en la juventud, y que esa base cultural, enriquecida y metabolizada a través de los años, permitirá el desarrollo de otras dimensiones de la existencia, y sin duda nos va a salvar de la depresión, del hastío, de las enfermedades, del olvido, el olvido de los demás y el nuestro mismo.

Sin embargo hay que vivir el presente.

¿Quién no lo vive? No he visto nadie por la calle vestido como Remedios Escalada de San Martín, ni tampoco como el personaje interplanetario de una película futurista. Más bien se ve a toda la gente uniformada con lo que se usa en ese preciso momento, no importa cómo quede o si sea práctico, cómodo o higiénico: es lo que se usa. Y hay que vivir el presente. Si el cuerpo no es el adecuado para ponerse ciertas prendas más apropiadas para un esqueleto que para un ser humano, no importa, hay que usarlas igualmente. El espejo social es lo que dice el sistema, no el vidrio azogado que hay en casa, que sin duda nos devolvería una imagen patética si abriéramos los ojos antes de salir a la calle.

Pero “me dijo que venga y yo vengo” es el síntoma palpable de la estrategia de este sistema deshumanizador, esclavista, masacrante. Presente, presente, presente. Nada de trabajar para un proyecto. Lo que el sistema no dice es que sí habrá que trabajar toda la vida, y cada vez más: trabajar para pagar el auto nuevo, la computadora digital, el smart tv, el último modelo de celular… Y que cuando se termine de pagar todo esto, habrá que empezar de nuevo, porque estos objetos ya serán viejos, desactualizados, pasados de moda.

Don Quijote enloqueció como consecuencia de tantos libros que había leído, según razonaron su sobrina, el cura y el barbero. Entonces decidieron quemarle los libros. Ojalá hubiera en nuestra sociedad otros locos como él, que llamaba señoras a las mujeres de la calle, señores a los pobres jornaleros, que quería imponer la justicia y los buenos modales donde había abusos y vulgaridad. Pero los molinos de viento de este perfecto sistema moledor de carne nunca nos dejan ver los monstruosos gigantes que hay detrás.

Y sin embargo el mundo está lleno de melancolía. Porque el ser humano añora un paraíso perdido que jamás va a encontrar. Ese lugar donde podría desarrollar sus capacidades humanas, y a su vez vivir en armonía, consigo mismo y con los demás, donde esté libre de las presiones del consumismo, y podría ser él mismo, crear, y disfrutar de la creación de sus congéneres. Está lleno de melancolía porque después de haber comprado el último modelo de televisor, el más caro, y de haberse endeudado por años –que significan años de trabajos forzados para pagar esa deuda-, cuando se apaga el aparato y se apaga la luz, en la incierta penumbra de la noche, su alma le sigue diciendo “no me alcanza, no me alcanza…”