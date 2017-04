El ex gobernador Peralta acusó a Alicia Kirchner de hacer una gestión de “ineficiencia notable”

El ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, aseguró que dejó la administración de Santa Cruz “con un déficit absolutamente manejable”, en una réplica a la gobernadora Alicia Kirchner por sus dichos sobre que recibió una provincia quebrada y sin ayuda de la Nación.

Peralta dijo que la provincia “casi duplica los ingresos que recibía” durante su gestión y acusó a su sucesora de “mentir” y de llevar adelante una gestión de una “ineficiencia notable” en la administración.

El ex mandatario, que se postulará a senador este año por el partido Santa Cruz Somos Todos, por fuera de la estructura del Frente para la Victoria, al que -ley de lemas mediante- aportó sus votos a la victoria electoral de Alicia Kirchner en diciembre de 2015, aseguró que “la gobernadora miente” cuando dice que no puede pagar los salarios porque no recibe recursos de Nación y por la derogación de los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos.

Peralta dijo también, durante una entrevista con Télam, que por las actuales condiciones económicas, Santa Cruz casi duplicó los ingresos por regalías, además de haber aplicado un aumentado de impuestos que le significó ingresos extraordinarios en concepto de recaudación provincial.

Además, sostuvo que la coparticipación nacional “tuvo un impacto importante en Santa Cruz, que en el mes de marzo le significó una transferencia de 747 millones de pesos, que en la comparación interanual, con un mes de marzo de 2016 de 419 millones de pesos aumentó en más de 300 millones de pesos”.

“La gobernadora muestra una ineficiencia notable en el manejo de la provincia, de la que conocía todo el funcionamiento porque el Ministerio de Economía de la Nación durante la gestión de Cristina Kirchner lo auditaba cada fin de mes, y a poco de asumir cerró paritarias con todos los sectores de la administración, en algunos casos de más del 30%”, refirió.

Peralta también advirtió que entre 2007 y 2015 la provincia de Santa Cruz “no recibió un peso en concepto de reembolso a las exportaciones por puertos patagónicos, que había sido derogado, y lo puso en marcha la ex presidenta por un decreto un mes antes de irse, lo que está siendo discutido en el Congreso Nacional porque Macri lo derogó por otro DNU”.

“No puede decir que se la está ahogando porque no se le paga eso, de hecho yo tendría que decir que ellos me ahogaron a mí durante ocho años, en función también de la retención del 15 % de coparticipación para el sistema previsional, que también fue devuelto a las provincias”, dijo.

Peralta observó que por ese mismo acuerdo, Santa Cruz accedió en 2016 a un préstamo de la ANSES de $470 millones por caja no transferida, que este año es de $ 430 millones y va bajando cada año hasta terminar en 2019. “Son recursos no menores, que ingresan frescos al presupuesto provincial”, aseveró.

Para el ex gobernador, “eso de la provincia quebrada es un cuento chino que sólo muestra la incapacidad de gestión, muchos contrasentidos, muchas mentiras en el discurso del gobierno, y por sobre todas las cosas mucha agresión de un gobierno que critica el trato del conflicto docente a nivel nacional y aplica una conciliación obligatoria a trabajadores que ni siquiera están cobrando su sueldo”.

“Son dichos que vienen de alguien que gestionó 12 años el Ministerio de Desarrollo Social y se fue dejando el 30 % de pobreza en la Argentina”, sentenció.

(Télam)